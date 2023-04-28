Китай заявив, що сприйматиме візит японських посадовців на Тайвань як перетин "червоної лінії"
Посол Китаю Ву Цзяньгао попередив лідерів Японії, що їхній візит до Тайваню прирівняють до перетину "червоної лінії"
Про це пише Bloomberg.
"Іноземні сили вступають у змову з силами, що виступають за незалежність Тайваню, і здійснюють постійні провокації", - заявив посол журналістам у Токіо в п'ятницю, зазначивши, що їхньою кінцевою метою є "відокремлення Тайваню від Китаю". Він додав, що розпалювання "розколу в Китаї приведе японський народ у вогонь".
Японські офіційні особи заявили, що будь-яка непередбачувана ситуація на Тайвані буде рівнозначна непередбачуваній ситуації в Японії.
Відповідаючи на запитання про затримання співробітника компанії Astellas в Китаї минулого місяця, Ву сказав, що в цьому випадку не йдеться про взяття під варту невинної людини. Він сказав, що стає все більш очевидним, що справа "стосується національної безпеки Китаю", і що чоловіка "змушували вести шпигунську діяльність".
- Протягом останніх років Пекін проводить політику дипломатичної ізоляції Тайваню, змушуючи інші країни визнати його частиною "єдиного Китаю" та неодноразово погрожував вторгненням.
- Вже наступного дня після візиту Емманюеля Макрона, Китай розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню відпрацьовуючи ракетну атаку та оточення острова. Навчання стало відповіддю на 10-денне дипломатичне турне президента Тайваню Цай Ін Вень до країн Центральної Америки та зустрічі з урядовцями США в Каліфорнії. Зокрема, вона зустрічалася з Кевіном Макарті, спікером Палати представників Конгресу США від республіканців.
- Наступного дня після імітації Китаєм "високоточних ударів" по Тайваню міністр закордонних справ Джозеф Ву заявив, що Пекін може готуватися до початку вторгнення на острів.
- Пізніше повідомлялося, що щорічні тайванські військові навчання "Хань Куан" цього року будуть зосереджені на боротьбі з блокадою острова на тлі заяв Китаю.
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