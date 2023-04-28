Про це пише Bloomberg.

"Іноземні сили вступають у змову з силами, що виступають за незалежність Тайваню, і здійснюють постійні провокації", - заявив посол журналістам у Токіо в п'ятницю, зазначивши, що їхньою кінцевою метою є "відокремлення Тайваню від Китаю". Він додав, що розпалювання "розколу в Китаї приведе японський народ у вогонь".

Японські офіційні особи заявили, що будь-яка непередбачувана ситуація на Тайвані буде рівнозначна непередбачуваній ситуації в Японії.

Відповідаючи на запитання про затримання співробітника компанії Astellas в Китаї минулого місяця, Ву сказав, що в цьому випадку не йдеться про взяття під варту невинної людини. Він сказав, що стає все більш очевидним, що справа "стосується національної безпеки Китаю", і що чоловіка "змушували вести шпигунську діяльність".