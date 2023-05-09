Китайську автомобілебудівну компанію Great Wall Motor внесли до переліку міжнародних спонсорів війни
Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську автомобілебудівну компанію до міжнародних спонсорів війни за відмову від ринку РФ та план з розширення
Про це інформує НАЗК.
Приватна компанія Great Wall Motor є восьмим за величиною виробником автомобілів у Китаї, яка продає автомобілі під власними брендами - GWM, Haval, WEY, TANK, POER, ORA. Власнику мільярдеру Вей Цзяньцзюнь (Wei Jianjun) належать 55,78% акцій.
"Після повномасштабного російського військового вторгнення в Україну багато міжнародних компаній вирішили залишити російський ринок, натомість Great Wall Motor заявляє, що не має найближчих планів виходу з Росії та розглядає довгострокову перспективу своїх інвестицій у цей ринок в розмірі понад 3 мільярди юанів (472 млн дол. США)", - пише відомство з посиланням на заяву секретаря правління Great Wall Сюй Хуея.
Станом на цей рік Росія для Great Wall є найбільшим ринком збуту. Минулого року на РФ припало близько 30% доходів за кордоном.
Тогоріч китайська компанія презентувала на російський ринок новий бренд Tank та планує привезти пікап Poer KingKong, а у 2023 році вийдуть позашляховики моделей T300 та Т500.
Нині в Росії діють 115 дилерських центрів Great Wall Motor.
"У звітності концерну зазначається, що виторг у РФ у 2021 році склав 4,973 млрд юанів (близько $780 млн), що у два рази більше порівняно з 2020 роком - 2,2 млрд юанів. За результатами 2022 року на авторинку завод "Хавейл Мотор Мануфекчурінг Рус" посідає друге місце за обсягом чистого прибутку - $340 млн", - повідомляє пресслужба.
Цього року Great Wall Motor має намір збільшити продаж своєї продукції на 50,9% - до 1,6 млн одиниць.
Таким чином, компанія продовжує сплачувати значні податки до бюджету країни-агресорки, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати війну проти України.
- Національне агентство з питань запобігання корупції внесло французьку корпорацію "Auchan" у перелік міжнародних спонсорів війни Росії в Україні.
- А ще НАЗК внесло Metro Cash & Carry до переліку міжнародних спонсорів війни, адже компанія продовжує працювати в Росії.
- 23 березня НАЗК внесло банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії.
- Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку спонсорів та причетних до розв'язаної війни Росії в Україні 24 тисячі осіб.
- 13 квітня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську корпорацію Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни. Причиною такого рішення стало те, що компанія не пішла з російського ринку і досі залишається там лідером з продажу смартфонів.
- 4 травня Національне агентство внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни через діяльність у РФ та визнання "ЛДНР".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.28
Купівля 37.28Продаж 37.86
-
EUR
Купівля 40.83Продаж 41.75
- Актуальне
- Важливе