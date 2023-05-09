Про це інформує НАЗК.

Приватна компанія Great Wall Motor є восьмим за величиною виробником автомобілів у Китаї, яка продає автомобілі під власними брендами - GWM, Haval, WEY, TANK, POER, ORA. Власнику мільярдеру Вей Цзяньцзюнь (Wei Jianjun) належать 55,78% акцій.

"Після повномасштабного російського військового вторгнення в Україну багато міжнародних компаній вирішили залишити російський ринок, натомість Great Wall Motor заявляє, що не має найближчих планів виходу з Росії та розглядає довгострокову перспективу своїх інвестицій у цей ринок в розмірі понад 3 мільярди юанів (472 млн дол. США)", - пише відомство з посиланням на заяву секретаря правління Great Wall Сюй Хуея.

Станом на цей рік Росія для Great Wall є найбільшим ринком збуту. Минулого року на РФ припало близько 30% доходів за кордоном.

Тогоріч китайська компанія презентувала на російський ринок новий бренд Tank та планує привезти пікап Poer KingKong, а у 2023 році вийдуть позашляховики моделей T300 та Т500.

Нині в Росії діють 115 дилерських центрів Great Wall Motor.

"У звітності концерну зазначається, що виторг у РФ у 2021 році склав 4,973 млрд юанів (близько $780 млн), що у два рази більше порівняно з 2020 роком - 2,2 млрд юанів. За результатами 2022 року на авторинку завод "Хавейл Мотор Мануфекчурінг Рус" посідає друге місце за обсягом чистого прибутку - $340 млн", - повідомляє пресслужба.

Цього року Great Wall Motor має намір збільшити продаж своєї продукції на 50,9% - до 1,6 млн одиниць.

Таким чином, компанія продовжує сплачувати значні податки до бюджету країни-агресорки, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати війну проти України.