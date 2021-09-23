Клуб першої ліги у драматичному матчі сенсаційно вибив "Минай" з Кубка України
У заключному матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу "Альянс" переміг "Минай"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Минай" вийшов вперед вже на старті зустрічі. Едвард Кобак реалізував свій момент на 7-й хвилині. Незабаром закарпатці подвоїли перевагу, цього разу відзначився Олег Вишневський.
"Альянс" зумів відповісти на пропущені м'ячі від клубу УПЛ. Команда з Липової Долини (Сумська область) зрівняла рахунок завдяки голам Руслана Пісного та Сергія Загинайлова.
Переможний м'яч трапився на 83-й хвилині. Перемогу для "Альянса" з першої ліги приніс Олександр Лебеденко.
1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.
Кубок України
1/16 фіналу
23 вересня
"Альянс" - "Минай" 3:2
Голи: Пісний, 16, Загинайлов, 42, Лебеденко, 83 - Кобак, 7, Вишневський, 12
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