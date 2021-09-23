Клуб першої ліги у драматичному матчі сенсаційно вибив "Минай" з Кубка України

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Минай" вийшов вперед вже на старті зустрічі. Едвард Кобак реалізував свій момент на 7-й хвилині. Незабаром закарпатці подвоїли перевагу, цього разу відзначився Олег Вишневський.



"Альянс" зумів відповісти на пропущені м'ячі від клубу УПЛ. Команда з Липової Долини (Сумська область) зрівняла рахунок завдяки голам Руслана Пісного та Сергія Загинайлова.



Переможний м'яч трапився на 83-й хвилині. Перемогу для "Альянса" з першої ліги приніс Олександр Лебеденко.

1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.



Кубок України



1/16 фіналу

23 вересня

"Альянс" - "Минай" 3:2



Голи: Пісний, 16, Загинайлов, 42, Лебеденко, 83 - Кобак, 7, Вишневський, 12

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb