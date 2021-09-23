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Головна Спорт Клуб першої ліги у драматичному матчі сенсаційно вибив "Минай" з Кубка України

Клуб першої ліги у драматичному матчі сенсаційно вибив "Минай" з Кубка України

23 вересня, 2021 четвер
20:52
Спорт ФК "Альянс"

У заключному матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу "Альянс" переміг "Минай"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Минай" вийшов вперед вже на старті зустрічі. Едвард Кобак реалізував свій момент на 7-й хвилині. Незабаром закарпатці подвоїли перевагу, цього разу відзначився Олег Вишневський.

"Альянс" зумів відповісти на пропущені м'ячі від клубу УПЛ. Команда з Липової Долини (Сумська область) зрівняла рахунок завдяки голам Руслана Пісного та Сергія Загинайлова. 

Переможний м'яч трапився на 83-й хвилині. Перемогу для "Альянса" з першої ліги приніс Олександр Лебеденко.

1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.

Кубок України

1/16 фіналу

23 вересня

"Альянс" - "Минай" 3:2

Голи: Пісний, 16, Загинайлов, 42, Лебеденко, 83 - Кобак, 7, Вишневський, 12

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