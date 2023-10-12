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Ексклюзив

Ключового рішення у Вашингтоні щодо перемоги України немає, - екснардепка Гопко

12 жовтня, 2023 четвер
13:43
Війна з Росією Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)

Байден вже би мав зрозуміти, що перемога України є першочерговою ціллю для всього світу

Про це заявила колишня народна депутатка, голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів АНТС" Ганна Гопко в етері телеканалу "Еспресо".

"В США заявляють, що будуть з Україною стільки, скільки потрібно. Але ж на підтвердження стратегії щодо перемоги України ATACMS мали б йти ще рік тому", - зазначила екснардепка.

За її словами, Байден вже би мав зрозуміти, що перемога України є першочерговою ціллю для всього світу.

"Байден мав би зрозуміти, що після провалу в Афганістані, перемога України збільшить шанси на перемогу у його президентській кампанії. Він буде озброєний успішною історією про те, як Україна перемогла російський авторитаризм, а воно все взаємопов'язано", - розповіла Гопко.

Вона пригадала Варшавський безпековий форум минулої осені, де всі говорили про деокупацію Криму у 2023 р. Тоді були настрої про те, що Крим - абсолютно реальна ціль. А зараз всі розчаровуються, бо контрнаступ не настільки успішний та ефективний. На жаль, ми змушені всім пояснювати, що ЗСУ роблять просто чудо в тих умовах лімітованих ресурсів. 

"Західним партнерам треба чітко пояснити, чим довше триває затяжна війна в Україні, війна на виснаження, тим більше висновки роблять різні авторитарні режими і розуміють, що зараз час слабкості Заходу і можна створювати нові загрози. Наприклад Китай, який відкладав своє вторгнення на Тайвань, скористається ситуацією внутрішньополітичної кризи в США. Це буде для них нагода спробувати здійснити реальні атаки", - резюмувала Ганна Гопко.

Тому ключовий меседж від України, який мав би бути, - це поразка РФ як держави-спонсора тероризму. 

"Ми маємо показати авторитарним та диктаторським режимам, що міцно стоїмо один за одного в демократіях і відстоюємо міжнародне право, базоване на повазі до територіальної цілісності і суверенітету. Але такий рівень підтримки, який ми отримуємо зараз є недостатнім і непереконливим для авторитарних клубів. Вони не бачать, що Захід серйозно налаштований допомогти Україні виграти цю війну", - підсумувала екснардепка.

  • 16 листопада 2022 року експрезидент США Дональд Трамп оголосив, що сперечатиметься за пост очільника Білого дому в 2024 році

  • Пізніше, 25 квітня, Байден оголосив, що висуватиме свою кандидатуру на виборах президента США у 2024 році

  • 21 травня колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році призведе до поразки України у війні з РФ. 

  • Також колишній спецпредставник США Волкер розповів, як вибори американського президента вплинуть на допомогу Україні

  • Юрій Рашкін, політичний та громадський діяч з США, зазначив, що у Байдена відчуття, що він краще за всіх може врятувати США від другого президентського терміну Трампа.

  • 21 серпня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що пропустить майбутні республіканські праймеріз, посилаючись на свій значний відрив в опитуваннях громадської думки як на доказ того, що він вже добре відомий і подобається виборцям.

  • 26 серпня видання Politico відзначило курс Рамасвамі на зближення з Путіним. Проте жартома пропонувало йому розпитати у Пригожина, як президент Росії вміє виконувати обіцянки.

  • 28 серпня потенційний кандидат у президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив, що визнає окуповані території України російськими, а також закриє Україні шлях до НАТО заради угоди з РФ проти Китаю.

  • Президентські та парламентські вибори в Сполучених Штатах Америки заплановані на 5 листопада 2024 року.

  • Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловив свою думку щодо ризиків для України після виборів у Сполучених Штатах Америки у 2024 році. Шириться думка про те, що вибори 2024 року у США, змінять формат допомоги нашій країні.

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