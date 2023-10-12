Ключового рішення у Вашингтоні щодо перемоги України немає, - екснардепка Гопко
Байден вже би мав зрозуміти, що перемога України є першочерговою ціллю для всього світу
Про це заявила колишня народна депутатка, голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів АНТС" Ганна Гопко в етері телеканалу "Еспресо".
"В США заявляють, що будуть з Україною стільки, скільки потрібно. Але ж на підтвердження стратегії щодо перемоги України ATACMS мали б йти ще рік тому", - зазначила екснардепка.
За її словами, Байден вже би мав зрозуміти, що перемога України є першочерговою ціллю для всього світу.
"Байден мав би зрозуміти, що після провалу в Афганістані, перемога України збільшить шанси на перемогу у його президентській кампанії. Він буде озброєний успішною історією про те, як Україна перемогла російський авторитаризм, а воно все взаємопов'язано", - розповіла Гопко.
Вона пригадала Варшавський безпековий форум минулої осені, де всі говорили про деокупацію Криму у 2023 р. Тоді були настрої про те, що Крим - абсолютно реальна ціль. А зараз всі розчаровуються, бо контрнаступ не настільки успішний та ефективний. На жаль, ми змушені всім пояснювати, що ЗСУ роблять просто чудо в тих умовах лімітованих ресурсів.
"Західним партнерам треба чітко пояснити, чим довше триває затяжна війна в Україні, війна на виснаження, тим більше висновки роблять різні авторитарні режими і розуміють, що зараз час слабкості Заходу і можна створювати нові загрози. Наприклад Китай, який відкладав своє вторгнення на Тайвань, скористається ситуацією внутрішньополітичної кризи в США. Це буде для них нагода спробувати здійснити реальні атаки", - резюмувала Ганна Гопко.
Тому ключовий меседж від України, який мав би бути, - це поразка РФ як держави-спонсора тероризму.
"Ми маємо показати авторитарним та диктаторським режимам, що міцно стоїмо один за одного в демократіях і відстоюємо міжнародне право, базоване на повазі до територіальної цілісності і суверенітету. Але такий рівень підтримки, який ми отримуємо зараз є недостатнім і непереконливим для авторитарних клубів. Вони не бачать, що Захід серйозно налаштований допомогти Україні виграти цю війну", - підсумувала екснардепка.
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