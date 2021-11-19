Кордон з Білоруссю вже є небезпечним, і облаштовувати його потрібно як технічно, так і професійними прикордонниками, - Шелест

Таку думку вона висловила в ефірі програми "Коментар" на Еспресо.TV.



"Наші кордони з Молдовою та європейськими країнами мають певні проблеми, хоча кожного року на облаштування кордонів виділялись чималі кошти. Взагалі, якщо говорити про західні кордони нашої країни, які є більш безпечними, то вони все одно на сьогоднішній день облаштовані не дуже добре. Питання тут не тільки технічне, а й процедурне, оскільки облаштування кордону полягає не тільки в розгортанні колючого дроту. Ми говоримо дійсно про систему захисту та моніторингу наших кордонів", - пояснила Шелест.



Шелест також зауважила, що головним вдосконаленням облаштування кордонів є технічний аспект та людський. Зокрема, за її словами, потрібно збільшувати кількість сучасних камер спостереження та кількість професійного персоналу.



"Що стосується білоруського кордону, то там є також проблеми. Цей напрямок останні сім років вважався безпечним, оскільки пан Лукашенко говорив про те, що російські війська ніколи не атакуватимуть Україну з території Білорусі. Відповідно українська сторона мало приділяла уваги цій ділянці кордону. Через це його облаштування потрібно починати майже з початку", - додала Шелест.



Нагадаємо, 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.

Вранці 10 листопада повідомлялося, що десятки мігрантів прорвалися через білорусько-польський кордон.

14 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у разі загострення ситуації на кордоні з Білоруссю у прикордонних областях може бути запроваджено надзвичайний стан

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав міграційну кризу на кордоні Польщі з Білоруссю російською спецоперацією.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що сценарій, за яким нелегальні мігранти штурмуватимуть український кордон з території Білорусі, є малоймовірним.