Кордон з Білоруссю вже є небезпечним, і облаштовувати його потрібно як технічно, так і професійними прикордонниками, - Шелест
Керівниця безпекових програм Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест вважає, що білорусько-український кордон через міграційну кризу потребує більш ретельного технічного вдосконалення
Таку думку вона висловила в ефірі програми "Коментар" на Еспресо.TV.
"Наші кордони з Молдовою та європейськими країнами мають певні проблеми, хоча кожного року на облаштування кордонів виділялись чималі кошти. Взагалі, якщо говорити про західні кордони нашої країни, які є більш безпечними, то вони все одно на сьогоднішній день облаштовані не дуже добре. Питання тут не тільки технічне, а й процедурне, оскільки облаштування кордону полягає не тільки в розгортанні колючого дроту. Ми говоримо дійсно про систему захисту та моніторингу наших кордонів", - пояснила Шелест.
Шелест також зауважила, що головним вдосконаленням облаштування кордонів є технічний аспект та людський. Зокрема, за її словами, потрібно збільшувати кількість сучасних камер спостереження та кількість професійного персоналу.
"Що стосується білоруського кордону, то там є також проблеми. Цей напрямок останні сім років вважався безпечним, оскільки пан Лукашенко говорив про те, що російські війська ніколи не атакуватимуть Україну з території Білорусі. Відповідно українська сторона мало приділяла уваги цій ділянці кордону. Через це його облаштування потрібно починати майже з початку", - додала Шелест.
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