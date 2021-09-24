Кубок України: результати всіх матчів 1/16 фіналу
23 вересня були зіграні заключні матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня. На цій стадії боротьбу за трофей розпочнуть "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Ворскла" та "Колос".
Кубок України
1/16 фіналу
21 вересня
"Металіст" - "Десна" 2:1
Голи: Харріс, 73, Мізюк, 88 - Волошин, 44
"Миколаїв" - "Рух" 0:3
Голи: Кондраков, 37, 44 (пен.), 90+3 (пен.)
22 вересня
"Таврія" - "Олександрія" 1:3
Голи: Барладим, 34 (пен.) - Рибалка, 2, Кожушко, 24, Демченко, 80 (пен.)
Вилучення: Рибалка, 33
"ЛНЗ Черкаси" - "Інгулець" 2:1
Голи: Долинський, 38, Сторчоус, 90+3 - Плохотнюк, 19
Вилучення: Асмелаш, 88
"ВПК-Агро" - "Дніпро-1" 1:2
Голи: Сухар, 77 - Русин, 37, Ярмолюк, 49
"Волинь" - "Маріуполь" 0:0 (серія пенальті - 5:6)
"Оболонь" - "Верес" 0:1
Гол: Шестаков, 82 (пен.)
Вилучення: Гечев, 45+2
23 вересня
"Епіцентр Дунаївці" - "Металіст 1925" 0:1
Гол: Ременюк, 84
"Прикарпаття" - "Чорноморець" 1:4
Голи: Вачіберадзе, 64 (авт.) - Брагару, 12, Квасник, 18 (авт.), Ісаєнко, 50, Бугай, 82
"Альянс" - "Минай" 3:2
Голи: Пісний, 16, Загинайлов, 42, Лебеденко, 83 - Кобак, 7, Вишневський, 12
"Гірник-Спорт" - "Львів" 0:2
Голи: Нич, 27, Довгий, 45+6
- 21 вересня у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу львівський "Рух" розгромив "Миколаїв".
- В іншому матчі харківський "Металіст" переміг чернігівську "Десну".
- 22 вересня в 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" переграла у гостях "Таврію" з другої ліги.
- Після цього "Дніпро-1" переміг "ВПК-Агро".
- 23 вересня у матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу харківський "Металіст 1925" обіграв "Епіцентр Дунаївці".
- В 1/16 фіналу Кубка України з футболу ПФК "Львів" переміг харківський "Гірник-Спорт".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.52
Купівля 26.52Продаж 26.76
-
EUR
Купівля 31.03Продаж 31.43
- Актуальне
- Важливе