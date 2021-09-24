Кубок України: результати всіх матчів 1/16 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня. На цій стадії боротьбу за трофей розпочнуть "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Ворскла" та "Колос".

Кубок України



1/16 фіналу



21 вересня



"Металіст" - "Десна" 2:1



Голи: Харріс, 73, Мізюк, 88 - Волошин, 44

Кондраков, 37, 44 (пен.), 90+3 (пен.)

22 вересня

"Таврія" - "Олександрія" 1:3

Голи: Барладим, 34 (пен.) - Рибалка, 2, Кожушко, 24, Демченко, 80 (пен.)

Вилучення: Рибалка, 33

"ЛНЗ Черкаси" - "Інгулець" 2:1

Голи: Долинський, 38, Сторчоус, 90+3 - Плохотнюк, 19

Вилучення: Асмелаш, 88

"ВПК-Агро" - "Дніпро-1" 1:2

Голи: Сухар, 77 - Русин, 37, Ярмолюк, 49

"Волинь" - "Маріуполь" 0:0 (серія пенальті - 5:6)

"Оболонь" - "Верес" 0:1



Гол: Шестаков, 82 (пен.)



Вилучення: Гечев, 45+2

23 вересня

"Епіцентр Дунаївці" - "Металіст 1925" 0:1



Гол: Ременюк, 84

"Прикарпаття" - "Чорноморець" 1:4



Голи: Вачіберадзе, 64 (авт.) - Брагару, 12, Квасник, 18 (авт.), Ісаєнко, 50, Бугай, 82

"Альянс" - "Минай" 3:2



Голи: Пісний, 16, Загинайлов, 42, Лебеденко, 83 - Кобак, 7, Вишневський, 12

"Гірник-Спорт" - "Львів" 0:2



Голи: Нич, 27, Довгий, 45+6

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