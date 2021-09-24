Кубок України: результати жеребкування 1/8 фіналу
Сьогодні, 24 вересня, відбулось жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня. На цій стадії боротьбу за трофей розпочнуть "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Ворскла" та "Колос".
1/8 фіналу
"Металіст 1925" (Харків) — "Олександрія" (Олександрія)
"Металіст" (Харків) — "Колос" (Ковалівка)
"Верес" (Рівне) — "Ворскла" (Полтава)
"Чорноморець" (Одеса) — "Шахтар" (Донецьк)
"Альянс" (Липова Долина) — "Львів" (Львів)
"Рух" (Львів) — "Зоря" (Луганськ)
"ЛНЗ" (Черкаси) — "Дніпро-1" (Дніпро)
"Маріуполь" (Маріуполь) — "Динамо" (Київ)
- 21 вересня у першому матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу львівський "Рух" розгромив "Миколаїв".
- В іншому матчі харківський "Металіст" переміг чернігівську "Десну".
- 22 вересня в 1/16 фіналу Кубка України "Олександрія" переграла у гостях "Таврію" з другої ліги.
- Після цього "Дніпро-1" переміг "ВПК-Агро".
- 23 вересня у матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу харківський "Металіст 1925" обіграв "Епіцентр Дунаївці".
- В 1/16 фіналу Кубка України з футболу ПФК "Львів" переміг харківський "Гірник-Спорт".
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