Кубок України: результати жеребкування 1/8 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня. На цій стадії боротьбу за трофей розпочнуть "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Ворскла" та "Колос".



1/8 фіналу

"Металіст 1925" (Харків) — "Олександрія" (Олександрія)

"Металіст" (Харків) — "Колос" (Ковалівка)

"Верес" (Рівне) — "Ворскла" (Полтава)

"Чорноморець" (Одеса) — "Шахтар" (Донецьк)

"Альянс" (Липова Долина) — "Львів" (Львів)

"Рух" (Львів) — "Зоря" (Луганськ)

"ЛНЗ" (Черкаси) — "Дніпро-1" (Дніпро)

"Маріуполь" (Маріуполь) — "Динамо" (Київ)



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