Близько 3 млн тонн зерна на місяць можна буде експортувати через Дунай, якщо не працюватиме Чорноморський коридор, - експерт Марчук
Якщо "зернова ініціатива" не працюватиме, близько 3 млн тонн зерна на місяць можна буде експортувати через Дунай, але це дорожче
Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в етері Еспресо.
"Якщо "зернова ініціатива" не працюватиме, у перспективі є альтернативні шляхи. Зокрема Дунайські порти, які досить непогано зарекомендували. Їхня потужність становить понад 2 млн тонн, є потенціал наростити ще до 1 млн тонн. Сукупно щомісяця можна експортувати близько 3 млн тонн із портів Дунаю до Румунуї, а далі - до третіх країн", - наголосив він.
За словами Дениса Марчука, для цього потрібно поглибити гирло Дунаю й обговорити можливість перевалки зерна з кораблів на кораблі біля порту румунської Констанци.
"Те, що це дорожче, - факт. Приблизно на $40 - 45 за тонну дорожчою буде перевалка за ту, яка триває морськими коридорами. Коли українські виробники понад рік працюють збитково, ця логістика проблемна. Наші ставки - на продовження "зернової ініціативи", проте ті, хто живе ближче до Бессарабії, також користуватиметься цим напрямком. Західний регіон просуватиме продукцію автошляхами та залізницею", - додав експерт.
- 17 травня дію "зернової угоди" продовжили на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.
- 5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні "зернової угоди" 4 липня озвучили й у Великій Британії.
- 5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду".
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 8 липня, що його країна веде роботу над продовженням "зернової угоди" на два роки.
- 12 липня Ердоган заявив, що отримав від Путіна пропозиції щодо продовження "зернової угоди".
- Цього ж дня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT. Кремль вимагав цього раніше.
- 13 липня Путін заявив, що РФ подумає над продовженням "зернової угоди", та висунув умови.
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