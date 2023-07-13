Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в етері Еспресо.

"Якщо "зернова ініціатива" не працюватиме, у перспективі є альтернативні шляхи. Зокрема Дунайські порти, які досить непогано зарекомендували. Їхня потужність становить понад 2 млн тонн, є потенціал наростити ще до 1 млн тонн. Сукупно щомісяця можна експортувати близько 3 млн тонн із портів Дунаю до Румунуї, а далі - до третіх країн", - наголосив він.

За словами Дениса Марчука, для цього потрібно поглибити гирло Дунаю й обговорити можливість перевалки зерна з кораблів на кораблі біля порту румунської Констанци.

"Те, що це дорожче, - факт. Приблизно на $40 - 45 за тонну дорожчою буде перевалка за ту, яка триває морськими коридорами. Коли українські виробники понад рік працюють збитково, ця логістика проблемна. Наші ставки - на продовження "зернової ініціативи", проте ті, хто живе ближче до Бессарабії, також користуватиметься цим напрямком. Західний регіон просуватиме продукцію автошляхами та залізницею", - додав експерт.