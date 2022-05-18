Маріуполь взяв на себе базову атаку ворога, - військовослужбовець ЗСУ Руслан Кошулинський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це емоція московитів щодо Маріуполя і його захисників. Був політичний наказ взяти за будь-яку ціну Маріуполь і знищити наших бійців. Тому військове командування ворога відтягнуло свої сили саме на Маріуполь. Враховуючи те, що місто було підготовлено і наші хлопці готувалися довший час до військових дій саме там, противнику нічого не вдавалося. І чим довше вони втягувалися у міську війну, тим більше відтягували своїх збройних сил саме у Маріуполь і там застрягли. Відповідно, у нас був час переосмислити та підготуватися і під Києвом, і під Харковом, і у Донецькому та Луганському напрямках. Це величезний плюс для ЗСУ. Маріуполь взяв на себе базову атаку, моральну атаку і величезну перевагу за кількістю військових з московської сторони, які не пішли на інші напрямки, зокрема, і на Київ" – зазначив військовослужбовець Кошулинський.



Боєць ЗСУ зауважив, що цілком погоджується з паном міністром оборони Резніковим, який резонно зазначив, що захисники Маріуполя своїм героїзмом втримали ворога, який переважав їх у десять разів своїми силами.



Руслан Кошулинський додав: "Уявляєте, яка була "накачка" московитів, що вони не можуть взяти Маріуполь. Для них це була катастрофа, тому вони кидали й кидали туди всі свої сили, щоб взяти місто. Обіцяли Путіну взяти Маріуполь, але майже три місяці не могли цього зробити".



Кошулинський наголосив, що віддає повну шану і повагу захисникам Маріуполя, які на себе взяли цей удар.

15 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Путін не погоджується на евакуацію захисників металургійного комбінату в Маріуполі.

16 травня екскомандир полку "Азов" Максим Жорін в ефірі Еспресо заявив, що евакуація поранених з Азовсталі розпочалась.

Перед тим окупанти поширювали фейк, нібито бійці Азовсталі "вийшли з білим прапором".

Петиція щодо порятунку захисників Маріуполя набрала вже понад 1,5 мільйона підписів.

Увечері 16 травня 2022 р стало відомо, що з Азовсталі виїхали 10 автобусів із захисниками комбінату

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