Маріуполь взяв на себе базову атаку ворога, - військовослужбовець ЗСУ Руслан Кошулинський
Руслан Кошулинський старший лейтенант ЗСУ, боєць "Легіону Свободи" зауважив щодо значущості спротиву захисників Маріуполя, який дав можливість ЗСУ підготуватися до бойових дій на інших напрямках. Героїзм бійців, що взяли на себе такий удар, заслуговує на шану та повагу
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Це емоція московитів щодо Маріуполя і його захисників. Був політичний наказ взяти за будь-яку ціну Маріуполь і знищити наших бійців. Тому військове командування ворога відтягнуло свої сили саме на Маріуполь. Враховуючи те, що місто було підготовлено і наші хлопці готувалися довший час до військових дій саме там, противнику нічого не вдавалося. І чим довше вони втягувалися у міську війну, тим більше відтягували своїх збройних сил саме у Маріуполь і там застрягли. Відповідно, у нас був час переосмислити та підготуватися і під Києвом, і під Харковом, і у Донецькому та Луганському напрямках. Це величезний плюс для ЗСУ. Маріуполь взяв на себе базову атаку, моральну атаку і величезну перевагу за кількістю військових з московської сторони, які не пішли на інші напрямки, зокрема, і на Київ" – зазначив військовослужбовець Кошулинський.
Боєць ЗСУ зауважив, що цілком погоджується з паном міністром оборони Резніковим, який резонно зазначив, що захисники Маріуполя своїм героїзмом втримали ворога, який переважав їх у десять разів своїми силами.
Руслан Кошулинський додав: "Уявляєте, яка була "накачка" московитів, що вони не можуть взяти Маріуполь. Для них це була катастрофа, тому вони кидали й кидали туди всі свої сили, щоб взяти місто. Обіцяли Путіну взяти Маріуполь, але майже три місяці не могли цього зробити".
Кошулинський наголосив, що віддає повну шану і повагу захисникам Маріуполя, які на себе взяли цей удар.
- 15 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Путін не погоджується на евакуацію захисників металургійного комбінату в Маріуполі.
- 16 травня екскомандир полку "Азов" Максим Жорін в ефірі Еспресо заявив, що евакуація поранених з Азовсталі розпочалась.
- Перед тим окупанти поширювали фейк, нібито бійці Азовсталі "вийшли з білим прапором".
- Петиція щодо порятунку захисників Маріуполя набрала вже понад 1,5 мільйона підписів.
- Увечері 16 травня 2022 р стало відомо, що з Азовсталі виїхали 10 автобусів із захисниками комбінату
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