Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Це елемент терору! Вони зараз вчинили терор проти цивільного населення. Хіба вони мали за мету знищення якихось військових об'єктів чи військової інфраструктури? Ми бачили, де ці ракети падали та кого вони вбивали. Тобто це було не військового типу використання такого досить дефіцитного ракетного потенціалу російських окупаційних військ, а це був саме елемент терору проти цивільного населення", - прокоментував військовий експерт.



Олександр Коваленко зазначив, що така тактика та стратегія використовується російськими військами досить давно, а надалі і під час наступної хвилі знову ж таки будуть під ударами цивільні об'єкти та критична інфраструктура, яка забезпечує енергопостачання, водозабезпечення населених пунктів, міст, областей.



"Але з військової точки зору, цей серйозний масований удар обійшовся російському бюджету понад $500 млн і він немає на сьогодні тактичного та стратегічного значення для того, щоб Росія здобула якусь перевагу у зоні бойових дій", - підкреслив Коваленко.

10 жовтня окупанти вдарили по Києву, Львову, Дніпру, Тернопільщині, Житомирщині, Хмельниччині та інших регіонах

Унаслідок ударів загарбників, станом на 16:00, загинули 11 людей, 89 - поранені, пошкоджено понад сто об'єктів у 12 областях

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