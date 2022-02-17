Міноборони Німеччини не підтвердило відведення військ РФ від українських кордонів

Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт в інтерв'ю DW.



"Ми чуємо обнадійливі слова. Водночас ми маємо спостерігати, чи слідують за цими словами справи", - сказала Ламбрехт.



Вона зазначила, що йдеться передовсім про переміщення тих підрозділів, які мають ключове значення для можливого вторгнення. Потрібні докази відведення сил.



"Поки ми їх не бачимо", - зауважила міністерка.



Ламбрехт відкинула ідею, згідно з якою за Україною був би закріплений нейтралітет без перспективи членства у НАТО.



"Існують червоні лінії, за які ми не можемо заходити, як би довго ми не вели переговори. Такими червоними лініями є суверенітет України, міжнародне право, а також право обирати, до якого альянсу вступати", - наголосила голова Міноборони Німеччини.

