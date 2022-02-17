Міноборони Німеччини не підтвердило відведення військ РФ від українських кордонів
У міністерстві оборони Німеччини не бачать підтвердження відведення російських військ від кордону України попри заяви Москви
Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт в інтерв'ю DW.
"Ми чуємо обнадійливі слова. Водночас ми маємо спостерігати, чи слідують за цими словами справи", - сказала Ламбрехт.
Вона зазначила, що йдеться передовсім про переміщення тих підрозділів, які мають ключове значення для можливого вторгнення. Потрібні докази відведення сил.
"Поки ми їх не бачимо", - зауважила міністерка.
Ламбрехт відкинула ідею, згідно з якою за Україною був би закріплений нейтралітет без перспективи членства у НАТО.
"Існують червоні лінії, за які ми не можемо заходити, як би довго ми не вели переговори. Такими червоними лініями є суверенітет України, міжнародне право, а також право обирати, до якого альянсу вступати", - наголосила голова Міноборони Німеччини.
- Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань". 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.
- У НАТО повідомили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ. Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не спостерігає відведення російських військ. Розвідка США також поки не бачить ознак відведення військ РФ від українського кордону.
- Пізніше у Білому домі повідомили, що впродовж останніх днів кількість російських військ на українському кордоні зросла щонайменше на 7 тис.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.49
-
EUR
Купівля 31.89Продаж 32.4
- Актуальне
- Важливе