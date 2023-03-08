Міжнародна спільнота закликала Тбілісі "утриматися від рішень, що перекреслять перспективи демократії"
На протести, які тривають у Грузії, відреагували в НАТО, ЄС, у США, Великій Британії та інших країнах
З відповідними заявами виступили міжнародні організації, дипломатичні відомства країн та окремі політики.
Так, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви ухвалили спільну заяву, закликавши парламент Грузії утримуватися від рішень, які можуть підірвати дорогу до Євросоюзу та НАТО.
"Прийняття парламентом Грузії у першому читанні закону про іноземних агентів викликає серйозні питання щодо перспектив демократії в Грузії. Закликаємо парламент Грузії відповідально оцінювати реальні інтереси країни та утримуватися від рішень, які можуть підірвати прагнення грузинського народу жити в демократичній країні, яка йде до Європейського Союзу та НАТО", – йдеться в заяві, яку цитує інформаційний портал Новини - Грузія.
Велика Британія закликала владу Грузії врахувати застереження громадянського суспільства, незалежних ЗМІ й міжнародних партнерів перед тим, як продовжити роботу над законопроєктом про іноземних агентів.
"Сполучене Королівство поділяє глибоке занепокоєння наших союзників і партнерів щодо поспішного ухвалення в парламенті Грузії законопроєкту про "агентів іноземного впливу", – йдеться в заяві посольства Великої Британії в Грузії.
У посольстві наголосили, що в разі ухвалення цей закон "завадить друзям та стратегічним партнерам Грузії продовжувати підтримувати демократичний та економічний розвиток Грузії", нагадавши, що закон "спрямований на запобігання донорській підтримці та придушення легітимної діяльності громадянського суспільства, що суперечить спільним цінностям та зобов'язанням перед міжнародними зобов'язаннями, яких ми очікуємо від країни-партнера, та суперечить заявленому прагненню Грузії до євроатлантичної інтеграції".
Про те, що згаданий закон не сприяє євроатлантичній інтеграції, наголосили також у НАТО.
"Для Грузії як аспіранта в НАТО важливо мати правильне підґрунтя для забезпечення свободи ЗМІ та участі громадянського суспільства. Цей проєкт є кроком назад і не сприяє інтеграції Грузії до євроатлантичних структур", – написав у твіттері Хав'єр Коломіна, спеціальний представник генсека НАТО на Південному Кавказі та в Центральній Азії.
- 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
- У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".
- Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що війна в Україні стала наслідком подій Майдану та порівняв країни.
- Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів".
- 8 березня Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху, коментуючи акції протесту, які тривають у цій країні.
- Увечері 8 березня спецназ розігнав нові акції протесту біля будівлі парламенту Грузії
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