Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Міжнародна спільнота закликала Тбілісі "утриматися від рішень, що перекреслять перспективи демократії"

Міжнародна спільнота закликала Тбілісі "утриматися від рішень, що перекреслять перспективи демократії"

8 березня, 2023 середа
23:45
Світ грузія

На протести, які тривають у Грузії, відреагували в НАТО, ЄС, у США, Великій Британії та інших країнах

З відповідними заявами виступили міжнародні організації, дипломатичні відомства країн та окремі політики.

Так, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви ухвалили спільну заяву, закликавши парламент Грузії утримуватися від рішень, які можуть підірвати дорогу до Євросоюзу та НАТО.

"Прийняття парламентом Грузії у першому читанні закону про іноземних агентів викликає серйозні питання щодо перспектив демократії в Грузії. Закликаємо парламент Грузії відповідально оцінювати реальні інтереси країни та утримуватися від рішень, які можуть підірвати прагнення грузинського народу жити в демократичній країні, яка йде до Європейського Союзу та НАТО", – йдеться в заяві, яку цитує інформаційний портал Новини - Грузія.

Велика Британія закликала владу Грузії врахувати застереження громадянського суспільства, незалежних ЗМІ й міжнародних партнерів перед тим, як продовжити роботу над законопроєктом про іноземних агентів.

"Сполучене Королівство поділяє глибоке занепокоєння наших союзників і партнерів щодо поспішного ухвалення в парламенті Грузії законопроєкту про "агентів іноземного впливу", – йдеться в заяві посольства Великої Британії в Грузії.

У посольстві наголосили, що в разі ухвалення цей закон "завадить друзям та стратегічним партнерам Грузії продовжувати підтримувати демократичний та економічний розвиток Грузії", нагадавши, що закон "спрямований на запобігання донорській підтримці та придушення легітимної діяльності громадянського суспільства, що суперечить спільним цінностям та зобов'язанням перед міжнародними зобов'язаннями, яких ми очікуємо від країни-партнера, та суперечить заявленому прагненню Грузії до євроатлантичної інтеграції".

Про те, що згаданий закон не сприяє євроатлантичній інтеграції, наголосили також у НАТО.

"Для Грузії як аспіранта в НАТО важливо мати правильне підґрунтя для забезпечення свободи ЗМІ та участі громадянського суспільства. Цей проєкт є кроком назад і не сприяє інтеграції Грузії до євроатлантичних структур", – написав у твіттері Хав'єр Коломіна, спеціальний представник генсека НАТО на Південному Кавказі та в Центральній Азії.

  • 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосувала до учасників акцій сльозогінний газ. На ранок 8 березня було відомо про затримання біля будівлі парламенту 66 учасників мітингу. Опозиція натомість оголосила про нові протести.
  • У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  
  • Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що війна в Україні стала наслідком подій Майдану та порівняв країни. 
  • Міністерство закордонних справ України заявило, що солідарне з грузинським народом на протестах в Тбілісі та поділяє позицію ЄС про законопроєкт щодо "іноагентів".
  • 8 березня Володимир Зеленський побажав Грузії демократичного успіху, коментуючи акції протесту, які тривають у цій країні.
  • Увечері 8 березня спецназ розігнав нові акції протесту біля будівлі парламенту Грузії



 
Читайте також:
Урсула фон дер Ляєн
7 березня, 2023 вiвторок
США визначилися з пріоритетною кандидатурою нового генсека НАТО, - La Repubblica
Український Воїн
7 березня, 2023 вiвторок
Це його очі, голос і те як він курив: українка впізнала у розстріляному росіянами військовому свого брата, - ЗМІ
Цінь Ган
7 березня, 2023 вiвторок
Китай відповів на попередження США про неприпустимість постачання зброї РФ
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.18
    Купівля 38.18
    Продаж 39.03
  • EUR
    Купівля 40.03
    Продаж 40.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
9 березня
00:48
Зеленській вручили "Смолоскип свободи", вона присвятила нагороду всім українським жінкам
00:46
Воєнні злочини Росії
Чехія приєднується до розслідування воєнних злочинів РФ в Україні
00:23
російська армія, мобілізація
Американська розвідка: армія РФ не спроможна на масштабний наступ цього року
00:22
Wizz Air
Wizz Air відкрив пільгову програму підготовки пілотес
00:07
Мілан, Тоттенгем, Рафаель Леау, Ліга чемпіонів
"Мілан" здолав "Тоттенгем" і вперше за 11 років вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів
2023, середа
8 березня
23:53
Ліонель Мессі, ПСЖ - "Баварія", Ліга чемпіонів
"Баварія" впевнено пройшла ПСЖ у Лізі чемпіонів
23:18
Прикордонники відбили штурм на околиці Бахмута й ліквідували 8 загарбників
23:12
Фейк, Росія
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 березня
22:54
Грузія, протести
Протести в Грузії 8 березня: учасники акцій оточили будівлю парламенту, їх розганяє спецназ, є затримані
22:53
У США вручили премію "Відважні жінки", серед лауреаток – волонтерка Тайра й кореспондентка Еспресо в Польщі Б'янка Залевська
22:39
Аналітика
Сергій Згурець
Ситуація у Чорному морі, продовження "зернової угоди" та боєприпаси для дронів. Колонка Сергія Згурця
22:29
Зеленський і Мецола зустрілися зі студентами вишів Львівщини
Зеленський проанонсував санкції проти тих, хто намагається послабити державу
22:17
ЗСУ
Зеленський: Фронт, оборона, битва за Бахмут і весь Донбас – це перший пріоритет
22:10
Еден Азар
Найдорожчий футболіст "Реалу" відмовився від переходу в турецьку лігу
22:00
Володимир Зеленський
Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії, – Зеленський
21:50
Огляд
світ, міжнародний огляд
Спікер Палати представників США відмовився відвідати Україну, на фасаді правління Путіна з’явилися тріщини, ЗСУ потрібні снаряди. Світові ЗМІ про Україну 8 березня
21:40
Російські військові з автоматів обстріляли житловий будинок на Сумщині
21:36
Олександр Мацієвський
У 119-й бригаді ТрО Чернігівщини кажуть, що страчений росіянами беззбройний полонений може бути їхнім бійцем
20:58
Швейцарія
Парламент Швейцарії не підтримав реекспорт боєприпасів для України
20:48
Наслідки обстрілів Нікопольщини 8 березня
Росіяни обстріляли Нікополь: поранено дітей 10 й 11 років і чотирьох дорослих
20:27
Анджей Дуда
Дуда назвав навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 "украй необхідним"
20:10
Жозеп Боррель
"Зараз це спекуляції": Боррель закликав не робити передчасних висновків щодо вибухів на "Північних потоках"
20:09
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:01
OPINION
Наталка Фіцич
Восьме березня - це не єдиний атавізм совка
20:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 378 дня війни: Україна отримає два десятки "леопардів" до кінця березня, а в окупованому Енергодарі масштабна пожежа
19:49
розстріляний військовий скріншот
Владу Києва просять установити пам'ятник воїну, розстріляному росіянами за вигук "Слава Україні!", - петиція
19:39
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ООН готова стати посередником: Зеленський і Гутерреш обговорили повернення ЗАЕС під контроль України
19:13
СБУ показала відео знищення російської вогнеметної системи "Сонцепьок" дроном-камікадзе
19:09
У Києві проведуть слідчий експеримент із застосуванням зброї, жителів попередили про постріли та ускладнення руху
18:59
окупанти крим
На Луганщині росіяни виганяють людей із їхніх будинків і розміщують там військових РФ, - Генштаб
18:57
Інтерв’ю
Неістфак 24.02.23
З чого почалася велика війна Росії з Україною? Погляд істориків
18:56
обмін полоненими
РФ заявила, що Україна відмовилася забрати з полону 70 своїх військових, українська сторона спростувала
18:49
Михайло Мудрик, "Челсі", Ліга чемпіонів
"Він хлопець не дурний", - Маркевич дав пораду Мудрику для кращої адаптації в "Челсі"
18:31
Окупанти, ЗАЕС
Рашисти влаштували спектакль для пропагандистів на Запорізькій АЕС, - Енергоатом
18:27
Сбербанк
США зняли санкції з низки дочірніх структур російського Сбербанку в Казахстані
18:26
СБУ викрила керівництво столичного банку на відмиванні грошей підпільних онлайн-казино з обігом у 180 млрд грн на рік
18:17
Депутатки на фронті
Депутатки на фронті: хто вони?
18:15
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Україна працює над отриманням касетних боєприпасів, - член комітету Ради з нацбезпеки Чернєв
18:05
OPINION
Карл Волох
Ковідний гачок для Китаю
17:58
Жозеп Боррель
ЄС спрямує 1 млрд євро на компенсацію негайної військової допомоги Україні та підготує понад 11 тис. військових ЗСУ в березні, - Боррель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV