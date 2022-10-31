На переговорах з росіянами були їхні спецслужби, - Умєров розповів деталі весняних перемовин з РФ
Учасник української делегації на переговорах України з Росією Рустем Умєров розповів деталі весняних перемовин: за його словами, росіян супроводжували спецслужби, а делегати "вірили в дурниці, які кажуть"
Про це він розповів у інтерв'ю одному українському ЗМІ.
Умєров зазначив, що там були не тільки російські спецслужби, а й білоруські, й що вони слідкували не тільки за росіянами, а й за українською делегацією.
"Я не знаю, там дуже багато було спецслужб. Думаю, що там і білоруські, і російські спецслужби були. Вони сиділи позаду за їхньою делегацією, десь 10 людей було. Ці люди слідкували, щось питали, дивилися, як ми відповідаємо, що робимо, що беремо, щось записували", - розповів Умєров.
Він також відзначив, що делегація РФ дійсно вірила у пропагандистські вигадки - "денацифікацію", іноземні бази та утиски російської мови. За словами переговорника, Росія планувала просто залякати українську делегацію, і тому її представники були подивовані, коли українська сторона почала відстоювати свої погляди.
"Ми тоді питали, чого ви взагалі розпочали все це? Яка була логіка, що ви почали повномасштабну війну? Я вже не пам’ятаю точно всього, але вони говорили про цю "денацифікацію". Ми кажемо: ви десь нацистів тут бачили? Подивиться на наш склад, де ви тут бачите нацистів"? Друге, вони казали про російську мову. Тоді ми кажемо – що не так? Коли треба, ми говоримо російською", - пригадує Умєров.
Він зазначив, що під кінець переговорів російська делегація навіть почала змінювати свою позицію.
"І коли вони почали слухати відповіді, які не існують в їхній парадигмі, росіяни почали дивуватися. Тобто люди їх не бояться, розумно аргументують, жорстко ставляться до всіх дурниць. Так вони почали трохи змінювати свою позицію", - наголосив він.
- Перший раунд переговорів з РФ відбувся ще на початку повномасштабного вторгнення, 1 березня, і не приніс жодних результатів. Після ряду перемовин, що не принесли бажаних результатів, 4 червня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна відновить переговори з Росією, коли вона припинить наступ на Донбасі, ракетні обстріли українських міст та шантаж.
- 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.
- 6 жовтня у Росії запропонували альтернативу переговорам президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.
- "Менше фантазій - більше реалій": 9 жовтня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відповів на заклики РФ до переговорів.
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