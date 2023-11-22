Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Нардепка Фріз: для ефективної мобілізації потрібна прозора інформаційна політика та чіткий алгоритм демобілізації
Ексклюзив

Нардепка Фріз: для ефективної мобілізації потрібна прозора інформаційна політика та чіткий алгоритм демобілізації

22 листопада, 2023 середа
13:34
Суспільство мобілізація

Ірина Фріз, народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розповіла про свою позицію щодо мобілізації українців на фронт. Вона вважає, що держава має встановити прозорі та справедливі правила, які будуть зрозумілі та підтримані суспільством, а також забезпечити якісну підготовку та озброєння резервів

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Перш за все держава має встановити чіткі, прозорі правила, які мають бути абсолютно доступні для розуміння та матимуть справедливість, адже питання мобілізації має обов’язково включати питання і демобілізації. Бо питання ефективної мобілізації в першу чергу має ґрунтуватися на якісній підготовці наших резервів, на забезпеченні, які використовуватимуть ту зброю, що буде потрібна для виконання бойових завдань", - вважає Фріз.

Читайте також: Чому родини військових вимагають демобілізації

На її думку, дуже важливий саме інформаційний підхід до мобілізації.

"Ми маємо перейти від продажу перемоги авансом на телеканалах до героїзації наших захисників та їх вчинків. І не лише дякувати їм щодня за те, що ми маємо можливість прокидатися в нашій державі, а й мати розуміння, що боронити, захищати нашу державу - це велика честь та відповідальність кожного з нас. Ми маємо розуміти, що питання інформаційної політики щодо актуалізації мобілізації має усвідомити кожен українець, бо ми маємо готувати себе та наші покоління до того, щоб кожен мав можливість в будь-який час, коли б це було потрібно державі, встати на її захист", - підкреслила нардепка.

Законопроєкт про мобілізацію українців

Вона розповіла, що наразі триває обговорення в рамках робочої групи профільного комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, тому документу законопроєкту ще немає.

"Буде розширення переліку тих, хто може бути демобілізований та за якими принципом, буде розширена соціальна складова для захисників та захисниць від держави, перелік тих, кого мобілізують. Усе це буде після того, як законопроєкт буде зареєстрований", - розповіла обраниця.

Корупція - демотивує ЗСУ

Крім того, нардепка наголосила, що на тлі корупційних скандалів українці втрачають мотивацію. Йдеться не лише про мобілізованих громадян, а й захисників. 

"Коли ти жертвуєш своїм життям на нулі та читаєш повідомлення щодо розкрадання в Міністерстві оборони, ДСЗІ, то ти, як людина втрачаєш будь-яку мотивацію жертвувати та віддавати своє життя за цю країну. Одні воюють, а інші продовжують красти ще й системно та на різних рівнях. З іншого боку мають бути ці чіткі правила, які будуть зрозумілі суспільству яке буде підтримувати та поділяти їх, тоді ми не будемо стикатися з тими безглуздими діями, які вчиняють представники ТЦК", - пояснює Фріз.

Щодо заміни всіх керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вона сказала: "Це абсолютний піар-хід, який було здійснено Офісом президента, який не змінив систему, підходи залишився тим самим - ставляться відповідні плани щодо мобілізації, які кожен з представників ТЦК виконує на власний розсуд, без жодної відповідальності".

Що відомо про мобілізацію та демобілізацію в Україні

Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Утім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.

"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", — наголосив Воллес.

Нагадаємо, 27 жовтня у Львові, Києві, Дніпрі та інших великих містах родини військових вийшли на мітинг із вимогою встановити терміни служби та дати їм воїнам право на демобілізацію. "Військові теж втомлюються", – наголошували вони.

12 листопада дружини, батьки та діти військових знову провели мирний пікет і просили дати змогу демобілізації бійцям після 18 місяців служби.

Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко в етері Еспресо наголосив, що захист країни є обов'язком кожного громадянина.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що мотивація громадян повинна стати головним критерієм для рекрутингу до лав ЗСУ.

В етері Еспресо представниця організації Lobby X  Ольга Бандрівська та керівник рекрутингового центру 3-ї ОШБ молодший сержант Павло Дьокін розповіли, що українці можуть обирати не лише військову професію, а й конкретне місце служби, адже рекрутинг знімає фактор невідомості та дає можливість людині знати, що її очікує на наступному кроці.

В Україні родичів військових, які служать понад півтора року, просять демобілізації. Деякі медійники вважають, що це відбувається через відсутність комунікації між суспільством і владою. Таку думку висловили журналістка Еспресо Ольга Лень та керівниця проєкту "Балканський оглядач" Наталія Іщенко.

військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Львів-зима
21 листопада, 2023 вiвторок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні посиляться морози
Ізраїль, евакуація
21 листопада, 2023 вiвторок
Ізраїль оприлюднив перші деталі майбутньої угоди з ХАМАС щодо звільнення заручників
Верховна Рада
20 листопада, 2023 понедiлок
У Раді готують законопроєкт про позбавлення відстрочки від мобілізації кількох категорій громадян
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.19
    Купівля 37.19
    Продаж 37.76
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
22 листопада
14:02
OPINION
Вадим Денисенко
А чи не блефує Путін?
13:54
діти, злочини росії
Окупанти вивезли дітей з психоневрологічного будинку-інтернату на Херсонщині до Пензи, - ЦНС
13:48
Оновлено
Сніг у Києві
Снігопад у Києві: за пів дня сталося 13 ДТП, загинула людина
13:38
Олександр Крижанівський
У 66 років помер український актор та режисер Олександр Крижанівський
13:36
Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш
Латвія розпочала неофіційні консультації про висунення голови МЗС Каріньша на посаду генсека НАТО
13:23
Ексклюзив
Дональд Трамп
У словах Зеленського є елемент тролінгу: дипломат Щербак про пропозицію Трампу поділитися його "мирним планом"
13:16
Тарас Кремінь
Кремінь відповів, чи можна називати українцями російськомовних
13:14
Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів
Британська розвідка оцінила настрої російських командирів на лівобережній Херсонщині
13:06
Ексклюзив
Мирослав Чех
Заяви Зеленського про "Майдан-3" показують зовнішньому світу його слабку позицію, - журналіст Чех
12:53
Броньована автівка швидкої допомоги
В Україну прибула сьома броньована швидка, вона придбана за кошти United24
12:50
Україна Євросоюз
Євросоюз виділив Україні черговий транш мікрофіну - €1,5 млрд
12:49
Авто для ЗСУ - терміновий збір коштів
12:48
Оновлено
Олександр Дубінський
Туалет за перегородкою, душу немає: Дубінський розповів про умови перебування у Лук'янівському СІЗО
12:43
Володимир Зеленський
"РФ зробила зеків основним джерелом поповнення втрат": Зеленський провів щоденний селектор
12:40
суд, суддя
У Польщі судитимуть 16 людей, обвинувачених у шпигунстві на користь Росії
12:34
верховна рада
Рада підтримала санкції РНБО проти оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі
12:30
танк Leopard 2A6
Уряд Швейцарії погодився продати Німеччині 25 танків Leopard 2 за умови, що їх не нададуть Україні
12:28
Верховна Рада
ВР підтримала законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Деталі
12:15
Блогеру, який втік за кордон та закликає чоловіків ухилятися від призову в Україні, оголосили підозру
Блогеру, який втік за кордон та закликає чоловіків ухилятися від призову в Україні, оголосили підозру
12:08
SpaceX
SpaceX запустила в космос 23 супутники Starlink
12:08
відключення електроенергії
В Україні зафіксовано дефіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 22 листопада
12:03
Українські полярники показали "білі ночі" в Антарктиці
Українські полярники показали "білі ночі" в Антарктиці
12:02
OPINION
Костянтин Москалець
Дощ війни
11:55
Ексклюзив
карта заставочна
Карта бойових дій за період 15-22 листопада: бої в Авдіївській промзоні та втеча з Олешків
11:44
Прем’єр Індії Моді проведе віртуальний саміт лідерів G20. Без Байдена і Сі Цзіньпіна, - Bloomberg
11:39
Гроші
Уряд вніс зміни до механізму призначення виплат на проживання ВПО. Подробиці
11:39
Ексклюзив
Ірина Фріз
"Якби політики й ОП менше втручалися в діяльність Залужного, результати на фронті були б кращі": нардепка Фріз про інтерв'ю Зеленського The Sun
11:32
Ялинка
У прифронтовому Слов'янську вирішили встановити новорічну ялинку
11:17
Ексклюзив
FPV-дрон KH-S7
FPV-дрони працюють 2-3 тижні, а далі їх потрібно замінювати: у роті "Ахіллес" 92-ої ОШБ розповіли причини
11:08
Канада
Канада виділить майже $2 млрд на збільшення військової присутності в Європі, - ЗМІ
11:01
У Києві відбудеться виставка старовинних ялинкових прикрас
11:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи дасть Конгрес США $61 млрд Україні, вступ Швеції до НАТО затягнувся, Ріші Сунак має проблеми. Акценти світових ЗМІ 22 листопада
10:56
Довбуш
Історичний екшен "Довбуш" зібрав в українському прокаті 67,8 млн грн: скільки квитків продали
10:54
Ексклюзив
У окупованому Мелітополі могла початися п'ята хвиля "націоналізації", - Федоров
10:52
Розвідував оборонні рубежі України на кордоні з РФ: на Харківщині затримали підозрюваного
10:41
ЗСУ
Російські війська різко збільшили кількість штурмових дій та авіаударів на Таврійському напрямку
10:24
Україна ЄС
Євросоюз підготував до обговорення план надання Україні довгострокових безпекових гарантій, - Bloomberg
10:19
евакуація
У населених пунктах Херсонщини, які вважаються небезпечними через обстріли, залишаються понад 200 дітей, - ОВА
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 листопада: скільки коштують євро й долар у банках та обмінниках
10:10
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець: ворог намагається прорватися в бік Лимана через Серебрянське лісництво
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV