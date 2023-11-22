Нардепка Фріз: для ефективної мобілізації потрібна прозора інформаційна політика та чіткий алгоритм демобілізації

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Перш за все держава має встановити чіткі, прозорі правила, які мають бути абсолютно доступні для розуміння та матимуть справедливість, адже питання мобілізації має обов’язково включати питання і демобілізації. Бо питання ефективної мобілізації в першу чергу має ґрунтуватися на якісній підготовці наших резервів, на забезпеченні, які використовуватимуть ту зброю, що буде потрібна для виконання бойових завдань", - вважає Фріз.

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На її думку, дуже важливий саме інформаційний підхід до мобілізації.

"Ми маємо перейти від продажу перемоги авансом на телеканалах до героїзації наших захисників та їх вчинків. І не лише дякувати їм щодня за те, що ми маємо можливість прокидатися в нашій державі, а й мати розуміння, що боронити, захищати нашу державу - це велика честь та відповідальність кожного з нас. Ми маємо розуміти, що питання інформаційної політики щодо актуалізації мобілізації має усвідомити кожен українець, бо ми маємо готувати себе та наші покоління до того, щоб кожен мав можливість в будь-який час, коли б це було потрібно державі, встати на її захист", - підкреслила нардепка.

Законопроєкт про мобілізацію українців

Вона розповіла, що наразі триває обговорення в рамках робочої групи профільного комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, тому документу законопроєкту ще немає.

"Буде розширення переліку тих, хто може бути демобілізований та за якими принципом, буде розширена соціальна складова для захисників та захисниць від держави, перелік тих, кого мобілізують. Усе це буде після того, як законопроєкт буде зареєстрований", - розповіла обраниця.

Корупція - демотивує ЗСУ

Крім того, нардепка наголосила, що на тлі корупційних скандалів українці втрачають мотивацію. Йдеться не лише про мобілізованих громадян, а й захисників.

"Коли ти жертвуєш своїм життям на нулі та читаєш повідомлення щодо розкрадання в Міністерстві оборони, ДСЗІ, то ти, як людина втрачаєш будь-яку мотивацію жертвувати та віддавати своє життя за цю країну. Одні воюють, а інші продовжують красти ще й системно та на різних рівнях. З іншого боку мають бути ці чіткі правила, які будуть зрозумілі суспільству яке буде підтримувати та поділяти їх, тоді ми не будемо стикатися з тими безглуздими діями, які вчиняють представники ТЦК", - пояснює Фріз.

Щодо заміни всіх керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вона сказала: "Це абсолютний піар-хід, який було здійснено Офісом президента, який не змінив систему, підходи залишився тим самим - ставляться відповідні плани щодо мобілізації, які кожен з представників ТЦК виконує на власний розсуд, без жодної відповідальності".