Нардепка Фріз: для ефективної мобілізації потрібна прозора інформаційна політика та чіткий алгоритм демобілізації
Ірина Фріз, народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розповіла про свою позицію щодо мобілізації українців на фронт. Вона вважає, що держава має встановити прозорі та справедливі правила, які будуть зрозумілі та підтримані суспільством, а також забезпечити якісну підготовку та озброєння резервів
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Перш за все держава має встановити чіткі, прозорі правила, які мають бути абсолютно доступні для розуміння та матимуть справедливість, адже питання мобілізації має обов’язково включати питання і демобілізації. Бо питання ефективної мобілізації в першу чергу має ґрунтуватися на якісній підготовці наших резервів, на забезпеченні, які використовуватимуть ту зброю, що буде потрібна для виконання бойових завдань", - вважає Фріз.
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На її думку, дуже важливий саме інформаційний підхід до мобілізації.
"Ми маємо перейти від продажу перемоги авансом на телеканалах до героїзації наших захисників та їх вчинків. І не лише дякувати їм щодня за те, що ми маємо можливість прокидатися в нашій державі, а й мати розуміння, що боронити, захищати нашу державу - це велика честь та відповідальність кожного з нас. Ми маємо розуміти, що питання інформаційної політики щодо актуалізації мобілізації має усвідомити кожен українець, бо ми маємо готувати себе та наші покоління до того, щоб кожен мав можливість в будь-який час, коли б це було потрібно державі, встати на її захист", - підкреслила нардепка.
Законопроєкт про мобілізацію українців
Вона розповіла, що наразі триває обговорення в рамках робочої групи профільного комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, тому документу законопроєкту ще немає.
"Буде розширення переліку тих, хто може бути демобілізований та за якими принципом, буде розширена соціальна складова для захисників та захисниць від держави, перелік тих, кого мобілізують. Усе це буде після того, як законопроєкт буде зареєстрований", - розповіла обраниця.
Корупція - демотивує ЗСУ
Крім того, нардепка наголосила, що на тлі корупційних скандалів українці втрачають мотивацію. Йдеться не лише про мобілізованих громадян, а й захисників.
"Коли ти жертвуєш своїм життям на нулі та читаєш повідомлення щодо розкрадання в Міністерстві оборони, ДСЗІ, то ти, як людина втрачаєш будь-яку мотивацію жертвувати та віддавати своє життя за цю країну. Одні воюють, а інші продовжують красти ще й системно та на різних рівнях. З іншого боку мають бути ці чіткі правила, які будуть зрозумілі суспільству яке буде підтримувати та поділяти їх, тоді ми не будемо стикатися з тими безглуздими діями, які вчиняють представники ТЦК", - пояснює Фріз.
Щодо заміни всіх керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вона сказала: "Це абсолютний піар-хід, який було здійснено Офісом президента, який не змінив систему, підходи залишився тим самим - ставляться відповідні плани щодо мобілізації, які кожен з представників ТЦК виконує на власний розсуд, без жодної відповідальності".
Що відомо про мобілізацію та демобілізацію в Україні
Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Утім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.
"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", — наголосив Воллес.
Нагадаємо, 27 жовтня у Львові, Києві, Дніпрі та інших великих містах родини військових вийшли на мітинг із вимогою встановити терміни служби та дати їм воїнам право на демобілізацію. "Військові теж втомлюються", – наголошували вони.
12 листопада дружини, батьки та діти військових знову провели мирний пікет і просили дати змогу демобілізації бійцям після 18 місяців служби.
Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко в етері Еспресо наголосив, що захист країни є обов'язком кожного громадянина.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що мотивація громадян повинна стати головним критерієм для рекрутингу до лав ЗСУ.
В етері Еспресо представниця організації Lobby X Ольга Бандрівська та керівник рекрутингового центру 3-ї ОШБ молодший сержант Павло Дьокін розповіли, що українці можуть обирати не лише військову професію, а й конкретне місце служби, адже рекрутинг знімає фактор невідомості та дає можливість людині знати, що її очікує на наступному кроці.
В Україні родичів військових, які служать понад півтора року, просять демобілізації. Деякі медійники вважають, що це відбувається через відсутність комунікації між суспільством і владою. Таку думку висловили журналістка Еспресо Ольга Лень та керівниця проєкту "Балканський оглядач" Наталія Іщенко.
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