"Родини військових почуваються у вакуумі, а інші вболівають за ухилянтів": журналістки про проблеми воєнного часу
В Україні родичів військових, які служать понад півтора року, просять демобілізації. Деякі медійники вважають, що це відбувається через відсутність комунікації між суспільством і владою
Таку думку висловили журналістка Еспресо Ольга Лень та керівниця проєкту "Балканський оглядач" Наталія Іщенко.
"Виходили родичі військовослужбовців, які вимагали демобілізації тих, хто служить понад півтора року. Чому відбуваються ці протести? - Бо частина людей, яка безпосередньо пов’язана з війною, у яких воюють родичі, близькі друзі, відчувають себе у вакуумі, що від них суспільство на чолі з єдиним марафоном та представниками влади - відгородилися від них як в карантин", - підкреслила керівниця проєкту "Балканський оглядач".
Фото з мирного пікету щодо демобілізації
Наталія Іщенко наголосила, що влада не хоче говорити про втрати на фронті, проблеми з кадровим ресурсом для Збройних Сил України та інші проблеми часу війни.
"Ці люди відчувають, що їх не чують і не лише їх, а й реальної ситуації. Це дуже небезпечно, тому ця комунікація має бути реформована", - додала вона.
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Ольга Лень зауважила, що цього тижня в інформаційному просторі активно обговорювати "нещасних" ухилянтів з Одеси, яким нібито якось не так намагалися дати повістки.
"Чому ми взагалі про це говоримо, люди мають брати повістку не після того, як 20 хвилин за ним бігав військком, а по першій вимозі. І про те, що ні офіційні комунікації не спрямовані на це, ні як це не просувається тому і формується абсолютно не здорова атмосфера. Адже ті люди, які безпосередньо залучені у війну почуваються у вакуумі, адже всі інші вболівають за ухилянтів і розповідають про те, що як "захиститися" від Територіальних центрів комплектації і, на жаль, це абсолютно не здорова ситуація, із цим треба щось робити", - підкреслює журналістка.
Що відомо про мобілізацію в Україні
Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутись додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Утім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.
"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939 і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", — наголосив Воллес.
Нагадаємо, 27 жовтня у Львові, Києві, Дніпрі та інших великих містах родини військових вийшли на мітинг із вимогою встановити терміни служби та дати їм воїнам право на демобілізацію. "Військові теж втомлюються", – наголошували вони.
12 листопада дружини, батьки та діти військових знову провели мирний пікет і просили дати змогу демобілізації бійцям після 18 місяців служби.
Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко в етері Еспресо наголосив, що захист країни є обов'язком кожного громадянина.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що мотивація громадян повинна стати головним критерієм для рекрутингу до лав ЗСУ.
В етері Еспресо представниця організації Lobby X Ольга Бандрівська та керівник рекрутингового центру 3-ї ОШБ молодший сержант Павло Дьокін розповіли, що українці можуть обирати не лише військову професію, а й конкретне місце служби, адже рекрутинг знімає фактор невідомості та дає можливість людині знати, що її очікує на наступному кроці.
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