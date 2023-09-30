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Головна Війна з Росією Настільки позитивний ефект, що США побоюються ескалації: ізраїльський воєнний експерт про ATACMS
Ексклюзив

Настільки позитивний ефект, що США побоюються ескалації: ізраїльський воєнний експерт про ATACMS

30 вересня, 2023 субота
13:39
Війна з Росією

Ізраїльський воєнний експерт Давід Гендельман зазначив, що для ракет ATACMS не потрібно використовувати літаки

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Scalp і Storm Shadow було поставлено небагато, але користь вони приносять. А якщо до них додати ATACMS, то це додатковий плюс для України. Тому що для них не потрібно використовувати літаки, вони запускаються з наземних HIMARS. Україна не просто так давно просить ATACMS, і не просто так США їх досі не давали. Схоже, обидві сторони згодні, що від цього буде позитивний ефект. Причому настільки позитивний, що США побоюються ескалації й саме тому їх не дають. Тобто саме ненадання показує, що цій зброї надається велике значення", - зауважив Гендельман.

За його словами, росіянам нема куди відтягувати штаби й склади на південному фронті, тому що рано чи пізно вони упруться в море.

"Ще один додатковий плюс впливу на південному фронті є те, що Росія не може відтягнути свої штаби й склади. Тому що рано чи пізно вони упруться в море. ATACMS можуть діставати на всю цю глибину. Подивимося, чи надійдуть ATACMS на фронт найближчим часом, бо інформація щодня суперечлива. У будь-якому разі застосування цих ракет на фронті ще не було. Якщо вони все ж таки надійдуть і почнуть застосовуватися, то ми зможемо реально побачити їх на практиці", - підкреслив Гендельман.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на постачання в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати Конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Згодом The Wall Street Journal поінформувало, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо зазначив, що Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США.

7 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.

Вже у вересні стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

Також повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами.

15 вересня The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.

22 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS

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