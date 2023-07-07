Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Ми маємо одне питання - те, що має бути в підсумковій заяві Альянсу. Про те, має Україна стати членом НАТО, як тільки завершиться активна фаза бойових дій. Це принципово мало б бути, бо стан війни може тривати ще довго, але може й не бути масштабних бойових дій. Поки немає бойових дій - це для нас вікно можливостей. Друге - коли це станеться, НАТО почне розгляд заявки вступ України. Третє - у рамках Ради "Україна - НАТО" має бути пройдені всі параметри нашого членства. Нам нагадають про боротьбу з корупцією, судову реформу", - сказав він.

На його думку, це історія пов'язана з НАТО, а є ще історія щодо гарантій безпеки.

"Для нас було б ідеально, щоб у підсумковій заяві було зафіксовано, що НАТО не заперечує проти того, щоб окремі держави - члени Альянсу на умовах двосторонніх угод можуть гарантувати Україні певні безпекові гарантії до вступу. Це було б позитивно для нас. Гарантії безпеки - це історія і в НАТО, і поза НАТО. Це конкретні чіткі домовленості з кожною із держав, яка планує такі гарантії надавати і наскільки далеко з гарантіями, кожна держава може зайти. Можливо, на саміті ми почуємо про гарантії таких угод детальніше, що туди може входити", - підсумував Мусієнко.

Що відомо про саміт НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. Згодом генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. Наступного дня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Натомість президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО. Вже 27 червня він зауважив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі.

А міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу до Альянсу за спрощеною процедурою.

28 червня Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини, яка передбачає, що майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт 30 червня заявила, що країни-члени Північноатлантичного альянсу близькі до консенсусу щодо вступу України до НАТО без ПДЧ.

4 липня президент Литви Гітанас Науседа закликав союзників по НАТО запропонувати Україні спрощений вступ до Альянсу на саміті у Вільнюсі, щоб підвищити ефективність українців на полі бою.

Також міністри закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його польський колега Збігнєв Рау 5 липня висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою.

7 липня Єнс Столтенберг заявив, що Зеленський візьме участь у першому засіданні Ради Україна – НАТО у Вільнюсі.