"Навряд чи ворог зможе досягти більшого ефекту, ніж торік": військовий експерт Мусієнко про інтенсивність ракетних атак РФ на Україну

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Потрібно буде проаналізувати певні можливі ракетні удари ворога у порівнянні з минулим роком, щоб зрозуміти, як це буде виглядати цьогоріч. Ми знаємо, що зараз відбувся один удар, який мав не меті ураження об'єктів енергетики. Це не так давно було, коли Росія застосувала понад 40 крилатих ракет зі стратегічної авіації з Каспійського моря. Переважно були ракети Х-101, також ще й "шахеди". Я роблю висновки з цього удару, що поки тенденції до збільшення кількості ракет не вбачається, принаймні зараз у порівнянні з минулим роком", - зауважив директор Центру військово-правових досліджень.

Олександр Мусієнко не виключає, що такий стан і збережеться. Але для того, щоб зробити узагальнення, то потрібно дещо часу, аби розуміти, як ворог підготувався, яку кількість ракет застосовує у порівнянні з минулим роком.

"Наші засоби ППО дійсно зміцнюються, хоча маю сказати, що їх все ще недостатньо. Нам потрібні додаткові системи для перекриття певних зон польотів ракет, а особливо "шахедів". Над цим йде робота. На попередній зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася нещодавно, один з основних пунктів був присвячений засобам ППО для України. Ми потребуємо не тільки додаткових систем, а й ракет, також забезпечення того, що було поставлено. Мої прогнози станом на зараз, що навряд чи ворог ракетними атаками зможе досягти більшого ефекту, ніж це було минулого року", - резюмував Мусієнко.