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Головна Війна з Росією "Навряд чи ворог зможе досягти більшого ефекту, ніж торік": військовий експерт Мусієнко про інтенсивність ракетних атак РФ на Україну
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"Навряд чи ворог зможе досягти більшого ефекту, ніж торік": військовий експерт Мусієнко про інтенсивність ракетних атак РФ на Україну

27 вересня, 2023 середа
15:29
Війна з Росією

Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень, зазначив, що у порівнянні з минулим роком станом на зараз не вбачається тенденції до збільшення кількості ракет у ворожих атаках Росії по території України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Потрібно буде проаналізувати певні можливі ракетні удари ворога у порівнянні з минулим роком, щоб зрозуміти, як це буде виглядати цьогоріч. Ми знаємо, що зараз відбувся один удар, який мав не меті ураження об'єктів енергетики. Це не так давно було, коли Росія застосувала понад 40 крилатих ракет зі стратегічної авіації з Каспійського моря. Переважно були ракети Х-101, також ще й "шахеди". Я роблю висновки з цього удару, що поки тенденції до збільшення кількості ракет не вбачається, принаймні зараз у порівнянні з минулим роком", - зауважив директор Центру військово-правових досліджень.

Олександр Мусієнко не виключає, що такий стан і збережеться. Але для того, щоб зробити узагальнення, то потрібно дещо часу, аби розуміти, як ворог підготувався, яку кількість ракет застосовує у порівнянні з минулим роком.

"Наші засоби ППО дійсно зміцнюються, хоча маю сказати, що їх все ще недостатньо. Нам потрібні додаткові системи для перекриття певних зон польотів ракет, а особливо "шахедів". Над цим йде робота. На попередній зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбулася нещодавно, один з основних пунктів був присвячений засобам ППО для України. Ми потребуємо не тільки додаткових систем, а й ракет, також забезпечення того, що було поставлено. Мої прогнози станом на зараз, що навряд чи ворог ракетними атаками зможе досягти більшого ефекту, ніж це було минулого року", - резюмував Мусієнко.

  • Минулого року РФ атакувала критичну інфраструктуру. Метою атак було позбавити українців позбавити постійного доступу до води, тепла і світла.
  • У серпні 2023 року Міненерго повідомило, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.
  • 13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.
  • Станом на 31 серпня в Україні вже відремонтовані або перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплової генерації потужністю у понад 4,3 тис. МВт. Це понад 60% від загальної кількості.
  • Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що при підготовці до нового опалювального сезону та можливих нових обстрілів енергетичної інфраструктури Україна розраховує не тільки на засоби ППО.  
  • Станом на 19 вересня обсяг природного газу в українських підземних газових сховищах сягнув 14,7 млрд кубометрів: планову кількість блакитного палива закачали достроково.
  • Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав, що столиця та Одеса - це міста з найвищими ризиками у період опалення. Їхні регіони споживають багато енергії та не мають достатньої власного виробництва.  
  • 20 вересня у ДТЕК cпрогнозували ситуацію з електрикою взимку та назвали чинники впливу
Україна
Росія
ППО
допомога Україні
ракетний удар
зброя для України
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