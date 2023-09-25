"Найбільше спонукає Путіна до ескалації у війні": дипломат Чалий про повільне постачання зброї Україні

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Саме через політичні питання є зволікання з наданням Україні літаків та ракет. Ми зараз говоримо, що США передадуть Україні далекобійні ракети. Насправді це не так. Зараз Росія застосовує проти нас ракети дальністю понад 2000 км, а в нас навіть на 300 км немає. Ми не можемо збалансувати з противником наші можливості. Так, дійсно ми отримуємо допомогу і за це щиро вдячні. Проте союзники зволікають з такою допомогою", - пояснив Чалий.



Дипломат наголосив, що розтягування військової допомоги України лише на руку Росії



"Підхід керованої ескалації, який взяли США, був корисним певний період, проте не зараз. Сьогодні має бути концентрація всіх можливих рішень і якщо нам постійно обіцяють і затримують допомогу, то ми ж не можемо нормально планувати військові операції. Нам чомусь не вдається їх переконати, що не треба розтягувати постачання зброї Україні. Адже, на мій погляд, лише затримки в постачанні озброєння Україні підвищать ескалацію цієї війни. Путіну це тільки на руку. Чим довше ми будемо отримувати зброю, тим більше в нього часу буде для того, щоб підтягнути та накопичити резерви", - додав він.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на постачання в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Згодом The Wall Street Journal поінформувало, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо зазначив, що Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США.

7 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.

Вже у вересні стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

Також повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами.

15 вересня The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.

22 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS