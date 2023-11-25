Не дати гроші - політично самовбивчо: політик Рибачук про допомогу США Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"В конгресі мова про те, що створена робоча група, у якій половина республіканців і половина демократів. Ця робоча група буде активно працювати після Дня подяки й до Різдва, тобто з 23-го листопада до 25-го грудня. І з великою долею вірогідності вони домовляться, тому що у США вибори, а вони дуже реагують на настрої виборців. А нещодавно було цікаве дослідження, яке показало, що 56% американців просто розлючені тим, що називається american politics, тобто тим, що відбувається в конгресі, цими внутрішніми розбратами, довгою спікеріадою, також тим, що внутрішньопартійні інтереси жертвують національними інтересами США. І це американців вже відверто бісить, а у рік виборів це небезпечно", - зауважив політик.

За його словами, республіканці ще частіше отримують критику за неспроможність керуватися національними інтересами, за те, що вони у погоні за своїми короткостроковими партійними інтересами забувають про національні інтереси.

"Я підхожу до того, що не дати гроші їм політично самовбивчо, тобто вони можуть поторгуватися, можуть трошки потягнути у часі. Але я не уявляю ситуацію, щоб було від'ємне голосування про надання цієї допомоги. Зазначу, що Білий дім наполягає на тому, що йдеться про один пакет, а це гроші Україні, Ізраїлю, Тайваню. А в іншому випадку Байден накладе вето і він вже продемонстрував цю готовність. Це дуже серйозна гра", - підкреслив Олег Рибачук.

На його думку, якщо поставити на чесне голосування питання про надання допомоги Україні, то така резолюція буде мати достатньо голосів.

"Боротьба триває за те, щоб просто не виносити це питання на порядок денний, бо право ставити на голосування в руках спікера. А новообраний спікер має вже усвідомлювати, що на його плечі падає колосальна відповідальність і вже тут якісь там, м'яко кажучи, трампівські інтереси чи інтереси оцієї малої войовничої фракції трампістів можуть відійти на другий план, тому що ставки дуже високі. Я не уявляю, як можна не проголосувати за пакет допомоги, на якому наполягає Білий дім. Тому я прогнозую, що вони у робочій групі досягнуть певного компромісу. Може, там будуть якісь зміни, скоріше за все щось можуть зменшити, бо треба ж якось зберегти обличчя", - резюмував Рибачук.