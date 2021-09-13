"Не допущу блокування найголовнішої реформи країни": Зеленський запросив до ОПУ голову Ради суддів
Офіс президента анонсував на 16 вересня робочу зустріч за участю очільників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного Суду, представників парламенту, а також послів G7
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Там нагадали про те, що триває судова реформа.
Відповідно до положень нового закону про Вищу раду правосуддя, суб’єкт формування Етичної ради подає голові ВРП список кандидатів до складу Етичної ради протягом тридцяти днів з дня надходження відповідного звернення.
Суб’єктом подання є, серед іншого, Рада суддів України, яка повинна делегувати трьох представників до Етичної ради. Однак Рада суддів не змогла делегувати своїх представників.
В ОПУ додали, що це викликає занепокоєння щодо прогресу судової реформи через зупинку очищення судової системи.
"Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість", – зазначив президент Володимир Зеленський.
Він висловив подяку міжнародним організаціям, які делегували експертів до конкурсної комісії, що обиратиме членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Етичної ради ВРП.
- Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу
- Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.
- Президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.
- Рада адвокатів України закликала членів Вищої ради правосуддя, обраних на своєму з'їзді, подати у відставку.
- Міжнародні партнери України подали до Вищої ради правосуддя списки міжнародних експертів для обрання членів комісій при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.
- Рада суддів України не змогла обрати кандидатів до Етичної комісії, яка мала зайнятися перевіркою складу Вищої ради правосуддя.
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