"Не допущу блокування найголовнішої реформи країни": Зеленський запросив до ОПУ голову Ради суддів

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.



Там нагадали про те, що триває судова реформа.

Відповідно до положень нового закону про Вищу раду правосуддя, суб’єкт формування Етичної ради подає голові ВРП список кандидатів до складу Етичної ради протягом тридцяти днів з дня надходження відповідного звернення.

Суб’єктом подання є, серед іншого, Рада суддів України, яка повинна делегувати трьох представників до Етичної ради. Однак Рада суддів не змогла делегувати своїх представників.



В ОПУ додали, що це викликає занепокоєння щодо прогресу судової реформи через зупинку очищення судової системи.

"Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч. Я не дозволю суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість", – зазначив президент Володимир Зеленський.

Він висловив подяку міжнародним організаціям, які делегували експертів до конкурсної комісії, що обиратиме членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Етичної ради ВРП.

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