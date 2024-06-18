Про QR-код у "Резерв+" та створення Rheinmetall нової машини для посилення обороноздатності України. Колонка Сергія Згурця

QR-код у "Резерв+"

Почну з того, що від сьогодні, 18 червня, у мобільному застосунку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ, про це повідомило Міністерство оборони України. Можу підтвердити, що це справді працює. Щоправда, оновлення даних відбувалося трохи довше, ніж зазвичай. Десь за годину я отримав усі QR-коди, які зараз необхідні, щоб розуміти свій статус. У попередній версії цього не було. Зараз QR-код дозволяє кожному військовозобовʼязаному мати цифровий варіант, який дає можливість показувати ТЦК і поліції статус, в якому ти перебуваєш.

Сьогодні було повідомлення, що такою можливістю, отримати цифровий обліковий документ, скористалося 200 тис. українців. Вважаю, що це гарний цифровий крок у вірному напрямку. Особливо за умов, коли Міністерство оборони забезпечить збереження усіх цифрових даних, повʼязаних із мобілізаційним резервом нашої країни.

Оновлення зразків західної техніки для ЗСУ

А в цей час відбувається оновлення збройових проєктів для України від наших партнерів. Західні ЗМІ й майже всі українські мас-медіа повідомили, що концерн Rheinmetall оголосив про те, що встановить сучасний зенітний модуль Skyranger на корпуси танків Leopard 1, і так буде створена нова машина для посилення обороноздатності України. Цей танк отримає назву Frankenstein і зможе боротися з далекобійними дронами й дозвуковими крилатими ракетами ворога.

Теоретично це справді все так. Цей новий модуль, який пропонує компанія Rheinmetall, вже відпрацьований на низці інших мобільних платформ і на базі БМП Lynx, і на базі БТР Boxer, де ці модулі встановлюються. Гармата, що стоїть на такому модулі, може знищувати цілі противника, коли ми говоримо про крилаті ракети й безпілотники, десь на відстані до 4 км. Це гарний показник. Також вона має власні засоби виявлення ворожих цілей за допомогою РЛС, інших датчиків, а на відстані до 5 км може виявляти ворожі безпілотні засоби.

За великим рахунком це продовження проєкту з танками Gepard, які так само є зенітними танками на базі платформи Leopard. І зараз пропонується нове модульне рішення для Збройних Сил України. Але, якщо Gepard у нас понад 100, які є достатньо ефективними зразками техніки, то з приводу Frankenstein поки ще є багато питань. Ми не знаємо кількість таких зразків, темпи виготовлення цих озброєнь, на яких умовах вони будуть виготовлятися. Але розуміємо, що це крок у досить вірному напрямку. Головне, щоб компанія Rheinmetall, яка проголошує значну кількість різних збройових ініціатив, так само забезпечила в кооперації з нашими компаніями виготовлення цих зразків і постачання їх до ЗСУ. Будемо очікувати, що ці перші заяви про зенітний танк Frankenstein отримають реальне й практичне, а головне, швидке продовження.

Українські виробники засобів РЕБ

Але боротися з ворожими дронами можна не лише за допомогою зенітних засобів, як представлено в рішенні танку Frankenstein, але й за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. І це поле, де засоби РЕБ зараз активно використовуються на фронті, є одним з напрямків, у якому конкурують і українські розробники, і російські. Про боротьбу з безпілотниками за допомогою РЕБ говорять усі. Питання визначає те, яка компанія може представити найкращі, оптимальні рішення, які є найбільш ефективним на полі бою.

Отже, поговоримо, що відбувається в Україні на прикладі наших виробників. Компанія "Квертус" створює й виробляє системи захисту для протидії безпілотним літальним апаратам противника. До речі, продукція цієї компанії зараз представлена у Парижі на виставці Eurosatory, яка є однією з найбільших світових виставок озброєнь. Там є пʼять стендів українських компаній, на яких представлені всі кращі напрацювання як державних, так і приватних компаній. Одна з таких компаній - "Квертус", яка дійсно постачає продукцію для ЗСУ, а її кращі зразки представлені сьогодні на виставці Eurosatory.

Олексій Чернюк, заступник директора компанії "Квертус", розповів, що на виставку озброєнь у Парижі повезли декілька зразків виробів "Квертус", серед яких є різні модифікації окопного РЕБу, антидронових рушниць, а також комплекс радіоелектронної розвідки AZIMUTH. Усі вироби компанії виготовлені під конкретні задачі та для протидії конкретним типам дронів. До прикладу, щоб протидіяти дронам-розвідникам чи дронам-бомберам замовляється одні типи виробів, для протидії дронам-камікадзе є запит на інший тип, а щоб протидіяти і тому, і тому – третій тип виробів. Відповідно, попит має вся лінійка пристроїв "Квертус". Наприклад, КВЕРТУС AD KRAKEN COUNTER FPV нейтралізує роботу більшості FPV-дронів.

Заступник директора "Квертус" додав, що компанія має державні контракти, які не можна назвати довгостроковими. Нема такої ситуації, щоб "Квертус" був завалений держконтрактами. Потужності виробництва компанії набагато більші, ніж обсяги державних замовлень. Звичайно, у 2024 році найбільш потужна складова у замовленнях – прямі державні закупівлі, а до цього року більше замовляли волонтери, напряму військові частини, різні Сили оборони, також бізнес допомагав війську.

Чернюк зазначив, що конструктивно у вироби зміни вносяться постійно, бо є зворотний зв'язок з фронту. Наприклад, додати кнопку чи подовжити пульт керування, такого роду зміни конструкторами вносяться щоденно. Щодо нових діапазонів частот, фахівці компанії щотижня їздять на лінію фронту, щоб показати новинки та отримати відгуки від наших бійців. Тобто інформація йде з перших вуст про те, що ворог починає змінювати частоти у роботі безпілотників, відповідно, з нашого боку розробляється нове рішення і передається хлопцям на тестування. Якщо виріб показав позитивний результат, противник починає масовіше застосовувати дрони на інших частотах, то виріб іде в серію. Щодо оновлень, то цим займаються окремі сервісні центри компанії.

Пан Олексій дав коментар щодо РЕБу на бронетехніці, то такий захист працює і у нас, і у нашого ворога. Засоби "Квертус" встановлені на багатьох типах бронетехніки, у тому числі на техніці, яка передана нашими західними партнерами. Надалі й наші війська, й ворожі все частіше будуть прикривати свою техніку засобами РЕБ. Щодо аналізаторів дронів у повітрі, у компанії є напрямок радіоелектронної розвідки, є пристрій AZIMUTH, який проходить етап кодифікації, отримання коду НАТО. Є сподівання, що держава буде контрактувати цей пристрій та закуповувати. AZIMUTH вже напряму постачається у війська до різних підрозділів Сил оборони, у тому числі через благодійників, через бізнес. Найближчими місяцями цей виріб буде поєднаний з новим засобом РЕБ, а до кінця літа вже відбудеться демонстрація засобу, який буде як виявляти ворожі безпілотники, так і автоматично їх пригнічувати на виявлених частотах.

Представник компанії "Квертус" вважає, що заборону на експорт доцільно скасувати, бо, за умови задоволення потреб держави, експортна діяльність – додаткові кошти для держави. Ці кошти держава може далі спрямовувати на посилення своєї обороноздатності. "Квертус" має значно більші виробничі потужності, ніж ті замовлення, які сьогодні є від держави, благодійників, бізнесу, відповідно, компанія готова експортувати свої вироби, але тільки до дружніх країн.