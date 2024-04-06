Шольц, здається, єдина людина в Німеччині, яка проти постачання Taurus Україні, - Чернєв

Про це він сказав у інтерв'ю Еспресо.

"Скоро виповниться рік, як ми перший раз заговорили про TAURUS. Тоді Міністерство оборони офіційно зробило запит на ці ракети, але вперлось у позицію Шольца. Щоб якось скорегувати цю позицію чи підштовхнути його до прийняття цього рішення було зроблено дуже багато різних дій на різному рівні: на рівні президента (безумовно), на рівні уряду, на нашому парламентському рівні - ми пропрацювали з усіма фракціями коаліції, щоб все ж таки вони проголосували за ці далекобійні ракети, надання їх Україні й навіть фракція Шольца в парламенті проголосувала", - заявив Чернєв.

Як сказав нардеп, німецький парламент не назвав саме слово TAURUS, але описав це так, що стало очевидно про які саме ракети йдеться.

"Рішення все одно залишається за Шольцом і здається, що єдина людина в Німеччині, яка проти цього постачання це якраз таки Шольц. Ці аргументи, які він наводить, чесно кажучи, не витримують жодної критики кожного разу, коли він придумував щось нове, ми розбивали ці аргументи дуже просто", - згадує він.

Чернєв сказав, що почалося з того, що канцлер Німеччини заявляв про занадто велику далекобійність цих ракет.

"Навіть виробники не говорять про кінцеву дальність куди вони можуть досягати, вони кажуть що 500 км - це гарантовано, а далі закрита інформація і що ці ракети мають бути обмежені у використанні. Мається на увазі, в радіусі використання, що не витримує жодної критики, тому що це не балістичні ракети, які летять по кривій - це маневрові крилаті ракети, які можуть ті самі 500 км робити маневри, які будуть обходити й мають обходити системи ППО противника, рельєфи місцевості й так далі. По прямій це може бути 300 км, а з усіма маневрами це може бути 400-500 км, або більше", - пояснив народний обранець.

Згодом Шольц почав побоюватися, що Україна може використати ці ракети по території РФ, проте за два роки наша країна довела, що західна зброя працює виключно в Україні. Також були заяви про нібито неможливість швидкого поповнення запасів цих ракет та що для цього німецькі військові мають прибути в Україну. Ці тези теж були спростовані: "Усі ті надані аргументи не витримують жодної критики".

"Реальною причиною, я думаю, що він дійсно, як людина, яка виросла в такій пацифістській парадигмі, навіть якщо там буде 1%, а може менше, проблем ескалації через передачу таких ракет Україні між Росією та Німеччиною, він скоріше відмовиться від такої передачі, ніж піде на хоч якийсь ризик", - підсумував Чернєв.

Читайте повне інтерв'ю за посиланням.

Що передувало

22 лютого депутати німецького парламенту не підтримали постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Тоді "за" проголосували 182, а "проти" - 480. Ще п'ятеро утрималися.

26 лютого канцлер Шольц сказав, що постачання Україні ракет Taurus може втягнути Німеччину у війну.

На засіданні 14 березня бундестаг удруге відкинув можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

29 березня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц блокував надання Україні далекобійних ракет Taurus не тому, що боїться російського диктатора Володимира Путіна. Причина інша

Натомість виробник Taurus MBDA закликав німецький уряд пришвидшити прийняття рішень щодо замовлень для промисловості.

Колишній президент Німеччини Йоахім Гаук заявив, що, попри побоювання Шольца, країна не буде втягнута у війну у разі надання Україні ракет Taurus.