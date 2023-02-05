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Аналітика

Нюанси з використанням Україною західної допомоги важливі для відносин зі США. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
5 лютого, 2023 неділя
21:58
війна з Росією Сергій Згурець

Питання зміни кадрів Міноборони залишається відкритим, але використання допомоги від Заходу має значення для сприйняття дій України та відносин зі США

Пресконференція Олексія Резнікова

Почнемо з того, що сьогодні пройшла пресконференція міністра оборони Олексія Резнікова, до особи якого останніми днями прикута особлива увага, тому що навіть напередодні була інформація, що, імовірно, наступного тижня він залишить свою посаду, але залишиться в обоймі президента. Навіть говорили, що новим очільником Міноборони може бути нинішній керівник ГУР Кирило Буданов. Ця історія пов’язана з тим, що навколо міністра оборони відбувається ціла серія зловживань: і його заступник, і деякі керівники департаментів отримали підозри за зловживання під час закупівлі харчів, засобів індивідуального захисту. Проте на пресконференції Олексій Резніков сказав, що подасть у відставку, якщо президент ухвалить таке рішення, і що треба запроваджувати системні рішення зі зміни підходів до закупівлі харчів. Зокрема, він згадав, що потрібно створити мілітарне Prozorro, яке спростить контроль за закупівлею харчів і іншого устаткування для ЗСУ, а також сказав, що треба створити антикорупційну раду, до якої залучити громадськість, журналістів тощо. Крім цього, Резніков сказав низку тез, пов’язаних із наступом, що справді ворог може розпочати широкомасштабні дії, прив’язані до 24 лютого, чергової дати. Згадав, що вже почалася підготовка наших танкістів на танках Leopard, що рано чи пізно ми все одно отримаємо літаки, хоча зараз не всі країни готові на це. Також сказав, що використання далекобійних систем, які ми хочемо від наших партнерів, проти Росії узгодять із нашими постачальниками, щоб не завдавати ударів по об’єктах у РФ. У будь-якому разі питання кадрових змін на чолі Міноборони залишається відкритим, тому що пресконференція не додала нових нюансів у історію, пов’язану із ціною на яйця й тим, як саме забезпечуватимуть харчами міністерство, які висновки зроблять. Але коли ми говоримо про використання закордонної допомоги, озброєння, співпрацю з нашими партнерами, ці нюанси мають значення для сприйняття того, як діє Україна за окремими складниками. Це має значення для відносин із нашим головним партнером - США. 

Допомога США Україні

Отже, про окремі деталі американської допомоги та стратегію щодо України розповів голова Служби зовнішньої розвідки України 2020-2021 рр, начальник Головного управління розвідки Міноборони України 2015-2016 рр. Валерій Кондратюк. Він зазначив, що сьогодні такого тиску з боку республіканців на адміністрацію Байдена не існує, щоб скоротити обсяги допомоги України чи скоротити її. Саме напрями й обсяги допомоги визначають на експертному рівні безпосередньо Пентагоном і Держдепом США. Від окремих республіканців зараз лунають зауваження щодо необхідності посилити контроль за використанням допомоги Україні. На тлі таких заяв адміністрація Байдена ухвалила рішення створити такий механізм і скерувати до України групи інспекторів, зокрема представників Пентагону та Держдепартаменту США. Валерій Кондратюк вважає, що до створення цієї комісії та її дій треба ставитися досить серйозно. Це справді не лише рамковий контроль, а створення механізмів притягнення до відповідальності осіб, виявлених у разі нецільового використання цієї допомоги або розкрадання цих коштів. Безумовно, виявлення таких фактів матиме наслідки для надання допомоги. США в той чи інший спосіб знайдуть змогу притягнути до відповідальності таких осіб. Валерій Кондратюк зауважив, що це може бути непублічно, але покарання застосують точно.

Спершу адміністрація концентрувалася, зокрема, на попередженні щодо ризиків нападу РФ, спроб дипломатичним шляхом зупинити його, потім об’єднати світ, міжнародну допомогу для надання Україні достатньо можливостей для захисту. Сьогодні вже настав час створити механізми ревізії ефективності використання такої допомоги, тобто не можна було перевіряти в процесі надання, але зараз обсяги підтримки вражають. Нещодавно адміністрація схвалила 31-ий пакет допомоги, до якого належать $425 млн у межах президентських повноважень і $1,75 млрд у рамках ініціативи безпекової допомоги. І це не лише надання БМП й іншого обладнання, а також Javelin і необхідної кількості артилерійських боєприпасів для HIMARS, зокрема бомб малого діаметра наземного базування з дальністю застосування до 150 км, що сьогодні вкрай важливо для України, унеможливлення повторного наступу РФ. Зараз на Сході Росія перегрупувалася та перекидає резерви повітряно-десантних сил для підготовки чергового наступу, але наявність закордонних набоїв для дальнього радіуса ураження не дає їм накопичити резерви в одному місці, адже вони стають вразливими не лише для HIMARS, а й для артилерії. Так, значно зменшуватиметься змога РФ проводити наступ.

Валерій Кондратюк зазначив, що саме керівництво РФ робить усе для поразки, зокрема, на полі бою. Захід надає необхідну підтримку для відновлення наших бойових можливостей, поповнення наших сил і створення спроможностей для ефективного захисту та повернення захоплених територій. А затримки в доставці зброї свідчать про час між політичним рішенням і безпосередньо замовленням. Надання цієї зброї після визнання експертами необхідності в ній, зняття озброєння з фонду надлишкового майна або замовлення на оборонних підприємствах потребує часу. На превеликий жаль, те, що можна, постачають швидко, а є те, що вимагає певного часу, зокрема підготовки наших екіпажів. Але сьогодні не можна казати про певні затримки. Те, що необхідно для України, негайно вивчають і обговорюють, готують пропозиції, на які відразу реагує не лише адміністрація Байдена, а й інші країни світу за її підтримки. З усіх можливостей формують фонди для постачання до України.

Імовірність виснаження України й РФ улітку та переговорів

Валерій Кондратюк розповів, що кілька подальших місяців, протягом яких РФ намагатиметься відновити наступ, і можливості України провести контрнаступ будуть визначальними для подальшого розвитку подій. Втрати РФ і змога досягти успіху впливатимуть на її позицію щодо проведення переговорів. Директор ЦРУ є кадровим військовим дипломатом, який працював у РФ і, за оцінками російської сторони, має авторитет як професіонал. Він завжди віддавав перевагу проведенню дипломатії back channel і стояв за підготовкою Джейком Салліваном угоди з Іраном 2013 року , де проводив попередньо таємні зустрічі з керівництвом Ірану, і далі угоду сформувала адміністрація Джорджа Буша. На думку Валерія Кондратюка, сьогодні вони також вивчають усі можливості та перспективи пошуку вікна можливостей, коли проведення політичних переговорів буде реальним. Вони оцінюють, що це станеться, можливо, після гарячої фази бойових дій, яка триватиме наступні кілька місяців - десь чотирьох або пів року.

Можливості РФ проводити широкомасштабні бойові дії

За словами Валерія Кондратюка, якщо оцінити можливості РФ, то військову операцію замінили на повноцінну війну. Безпосередньо генштабу передали керування нею із залученням усіх видів і родів ЗС Росії, військово-промислового комплексу, матеріально-технічного забезпечення. Після перших втрат протягом цього року РФ шляхом мобілізації відновила свої бойові спроможності, перегрупувалася коштом визволення правобережжя Херсонщини, відмовилася від застосування батальйонно-тактичних груп і дійшла висновків про ефективність використання підрозділів у штатних структурах. Усе це сьогодні дає змогу казати, що РФ відновилась і готова найближчим часом до відновлення бойових дій. За оцінками України, головною метою Путіна є ціль, оголошена на початку військової операції, - "захист" Донбасу, вихід на адмінкордони Донеччини та Луганщини. Також ми бачимо на цьому напрямку перекидання повітряно-штурмових десантних частин. Саме той напрямок найбільш загрозливи й у наступі РФ. Щодо наступу з боку Білорусі, він малоймовірний, адже в РБ іще не створили достатньо ударних угруповань. У Білорусі перебуває до 9 тис. російських військових 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу, яка зайшла саме на злагодження та тренування. Друга дивізія вийшла до Росії та частково передислокувалася на Луганщину.  

Ситуація на Бахмутському напрямку

Валерій Кондратюк вважає, що ворог не зважає на втрати на цьому напрямку тому, що тут діяли проксі-групи Вагнера. Саме через це вони не належать до ЗС РФ, цілком лягають у доктрину кремля щодо зменшення кількості втрат. Але після невдачі Росії на Бахмутському напрямку туди перекидають частини з’єднання армії РФ. Тактика, яку застосовували до ПВК, неможлива для ЗС. Ворог її змінюватиме, але для нас завдання - якомога більше ураження російським бойовим спроможностям. Для унеможливлення підготовки наступу нам потрібно достатньо артилерійських набоїв великої дальності, зокрема для HIMARS, і нові спроможності для досягнення ударами місць накопичень резервів для підготовки наступу РФ.
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