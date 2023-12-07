Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Очікуємо критично важливих голосувань: Зеленський про ухвалення ВР необхідних для вступу України до ЄС законів

Очікуємо критично важливих голосувань: Зеленський про ухвалення ВР необхідних для вступу України до ЄС законів

7 грудня, 2023 четвер
22:05
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Верховна Рада має ухвалити важливі для євроінтеграції закони

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні, повідомляє Офіс президента

"Цього тижня очікуємо від Верховної Ради України критично важливих голосувань – говорили сьогодні про деякі з них із прем’єр-міністром. Це стосується й того, чого від нас очікують у відносинах із кредиторами, і того, що Україна має зробити в межах підготовки початку переговорів із ЄС. Наш пріоритет – повна реалізація всіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що і Євросоюз виконає свою обіцянку Україні", - сказав Зеленський. 

За його словами, євроінтеграції стосувалася і його сьогоднішня розмова з прем'єром Іспанії Петро Санчесом. 

"Якраз і про це я говорив із премʼєр-міністром Іспанії Санчесом. Наші міжнародні відносини, наша співпраця у Євросоюзі. Підтримка нашого захисту. Кроки, які можуть бути зроблені, щоб уся Європа стала міцнішою", - зазначив Зеленський. 

Він додав, що під час наради із Денисом Шмигалем також йшлося про співпрацю з партнерами та підготовку й нових рішень про підтримку нашої держави та співпрацю з донорами. 

"Також обговорили енергетичні питання, роботу уряду щодо енергетичної стійкості України, стабільності нашої роботи, всіх наших систем. Завдяки з’єднанню нашої енергосистеми з Європою ми маємо відповідну підтримку від сусідів – це важливо. Я дякую кожній країні, яка допомагає. І дякую кожній українській родині – усім, хто розуміє воєнні виклики, температурні та ощадливо, раціонально споживає електрику", - розповів Зеленський. 

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС. 

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз. 31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів. А 4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Станом на початок листопада Єврокомісія вважала повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

8 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС..

Володимир Зеленський 27 листопада провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він сказав, що Україна виконає всі рекомендації щодо початку перемовин про вступ до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій.

Верховна Рада
ЄС
Єврокомісія
Володимир Зеленський
євроінтеграція
Іспанія
Вступ в ЄС
Денис Шмигаль
Читайте також:
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
6 грудня, 2023 середа
"Піхоту можна замінити лише піхотою, а це мобілізація, бо люди виходять зі строю", - полковник запасу Якубець
Оксана Маркарова
7 грудня, 2023 четвер
Маркарова прокоментувала провальне голосування пакета допомоги Україні у сенаті США
Джозеф Байден
7 грудня, 2023 четвер
Байден назвав політичним шантажем провал голосування про допомогу Україні
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 39.75
    Продаж 40.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
7 грудня
23:36
"Посміхатимуться лише Сі та Путін": голова МЗС Британії Кемерон закликав конгрес США розблокувати допомогу Україні
23:25
Генеральний прокурор України Андрій Костін
На звільнених територіях України виявлено понад сотню катівень РФ, - генпркурор Костін
23:02
Bushmaster
Розпаковуйте ще до Різдва: Австралія анонсувала надання Україні нової партії БТР Bushmaster
22:27
Болгарія
Комітет парламенту Болгарії підтримав надання Україні ПЗРК і зенітних ракет
22:00
Ексклюзив
Ірина Геращенко
ОП формує списки делегацій і ставить "чорні мітки": Геращенко про блокування відряджень опозиційних політиків
21:59
Епіфаній культура суспільство релігія ПЦУ
Митрополит Епіфаній освятив оновлені хрести на бані собору Софії Київської
21:44
Ексклюзив
Роман Червінський
Суд залишив під вартою ексрозвідника Червінського
21:22
війна з росією кіно культура
Актор Василь Кухарський помер після поранення на фронті
21:19
Михайло Романчук
Романчук приніс Україні першу за 4 роки медаль ЧЄ з плавання на "короткій воді"
21:10
Ексклюзив
Ціни на пальне АЗС
У грудні газ на АЗС може коштувати 30 грн за літр, -  аналітик Сіренко
20:59
На фото: Олександр Дубінський
Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для Дубінського: нардеп перебуватиме під вартою
20:38
Аналітика
Сергій Згурець
Ворог застосовує нову тактику ближнього штурму на Авдіївському напрямку. Колонка Сергія Згурця
20:31
ЗСУ за добу відбили 56 ворожих атак на усіх напрямках фронту, - Генштаб
20:24
Віталій Буяльський, Динамо - Металіст 1925
УПЛ: "Динамо" здобуло третю поспіль перемогу під керівництвом Шовковського
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Мар’яна Безугла як священна корова Зе-влади
20:05
Пашинян та Алієв
Пашинян та Алієв оприлюднили спільну заяву: домовились про обмін полонених і встановлення довіри
20:02
Шмигаль
Уряд виділив майже 800 млн грн на техніку для розмінування та фортифікацій
19:44
санкції проти Ірану
США ввели санкції проти мережі, яка фінансувала проксі Ірану в Ємені
19:32
Swisscom додав телеканал Еспресо до своєї телевізійної пропозиції
Найбільший провайдер Швейцарії розпочав трансляцію телеканалу Еспресо
19:23
Стівен Кінг
"Путін їх любить": Стівен Кінг засудив республіканців через блокування допомоги Україні
19:14
Вибухівки вистачить для знищення усього Чорноморського флоту РФ: журналіст The Times відвідав секретну базу українських морських безпілотників
19:00
Ніколас Мадуро
"РФ, безумовно, стоїть за підтримкою Мадуро": МЗС України про конфлікт Венесуели з Гаяною
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 652-го дня війни: втрати окупантів на Авдіївському напрямку сягають 15 тисяч, а Україна отримає від США комплекси протидії безпілотникам Vampire
18:52
Голова Національної поліції України Ігор Клименко
Поліцейські та металошукачі: у МВС заявили про початок формування безпечного освітнього середовища
18:17
ЗРК Stormer
ЗРК Stormer: британські невидимки із супершвидкими ракетами, які масово знищують російські безпілотники
18:15
Олексій Сальніков
ВРП звільнила з посади голову Державної судової адміністрації Сальнікова
18:10
збита ракета, Київ 9 травня
Росія обстріляла ТЕС поблизу фронту: два блоки не працюють
18:02
електроенергія
В енергосистемі виник дефіцит потужності: українців закликали зменшити споживання електроенергії
18:01
OPINION
Олексій Панич
Як Москві не вдалося зробити іновірців "православними"
17:53
Реджеп Тайїп Ердоган
Перший візит Ердогана за шість років: Греція і Туреччина підписали декларацію про добросусідство
17:50
Ексклюзив
Федір Веніславський
ОП потрібна у Раді людина, яка не критикуватиме акції проти військового керівництва, - політолог Рейтерович про звільнення Веніславського
17:47
Ексклюзив
ЗРК Бук-М1
FrankenSAM - це революція ППО: у Defense Express розповіли про технології, які передає США Україні
17:37
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський вперше летить до Латинської Америки: він відвідає інавгурацію Хав'єра Мілея, - ЗМІ
17:28
Новини Києва, Віталій Кличко війна з Росією
У Києві ще 13 квартир передали українським військовим
16:55
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
У полоні РФ перебуває 28 тис. цивільних українців, - Лубінець
16:51
Шон Пен і команда фільму "Війна очима тварин"
Зірка Голлівуду Шон Пен зіграв у фільмі українського режисера Слабошпицького
16:50
Президент Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігес
Можлива анексія частини Гаяни: Бразилія розгорне війська на кордоні з Венесуелою
16:40
Ексклюзив
Джо Байден
У США знайдуть компроміс: є шанс, що допомога буде прийнята до Різдва, - експерт Краєв
16:40
Ексклюзив
окупанти
Окупанти стягують танки: Андрющенко припустив, де росіяни планують розпочати новий наступ
16:06
OPINION
Петро Шуклінов
Паритет у паузі — це війна на виснаження
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV