Очікуємо критично важливих голосувань: Зеленський про ухвалення ВР необхідних для вступу України до ЄС законів

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні, повідомляє Офіс президента.

"Цього тижня очікуємо від Верховної Ради України критично важливих голосувань – говорили сьогодні про деякі з них із прем’єр-міністром. Це стосується й того, чого від нас очікують у відносинах із кредиторами, і того, що Україна має зробити в межах підготовки початку переговорів із ЄС. Наш пріоритет – повна реалізація всіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що і Євросоюз виконає свою обіцянку Україні", - сказав Зеленський.

За його словами, євроінтеграції стосувалася і його сьогоднішня розмова з прем'єром Іспанії Петро Санчесом.

"Якраз і про це я говорив із премʼєр-міністром Іспанії Санчесом. Наші міжнародні відносини, наша співпраця у Євросоюзі. Підтримка нашого захисту. Кроки, які можуть бути зроблені, щоб уся Європа стала міцнішою", - зазначив Зеленський.

Він додав, що під час наради із Денисом Шмигалем також йшлося про співпрацю з партнерами та підготовку й нових рішень про підтримку нашої держави та співпрацю з донорами.

"Також обговорили енергетичні питання, роботу уряду щодо енергетичної стійкості України, стабільності нашої роботи, всіх наших систем. Завдяки з’єднанню нашої енергосистеми з Європою ми маємо відповідну підтримку від сусідів – це важливо. Я дякую кожній країні, яка допомагає. І дякую кожній українській родині – усім, хто розуміє воєнні виклики, температурні та ощадливо, раціонально споживає електрику", - розповів Зеленський.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС.

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз. 31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів. А 4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Станом на початок листопада Єврокомісія вважала повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

8 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС..

Володимир Зеленський 27 листопада провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він сказав, що Україна виконає всі рекомендації щодо початку перемовин про вступ до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій.