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Оприлюднили список закордонних фармацевтичних компаній, які фінансують війну Росії проти України

27 березня, 2022 неділя
15:00
війна з Росією санкції проти Росії

Центр протидії дезінформації при РНБО України знайшов щонайменше 64 фармацевтичні компанії, які досі ведуть справи в Росії

Список цих компаній ЦПД виклав на своєму сайті, інформує Еспресо.TV.

Найбільше таких фармкомпаній з США - 15: 

Johnson & Johnson, Pfizer, Merck Sharp & Dohme, Abbott, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Viatris, Celgene, Organon, AbbVie Inc., Marathon Pharma, Amgen, Solgar, PTC Therapeutics, Unipharm, Inc.

На другому місці - Німеччина, 9 компаній: 

Bayer HealthCare, STADA, Menarini, BOEHRINGER I, Merck & Co, Bionorica, WÖRWAG Pharma, MERZ & CO, FRESENIUS AG

На третьому - Індія, 6 компаній: 

Dr. Reddy's, Sun Pharma, Glenmark, Innotech, Jodas Expoim Pvt Ltd, Sentiss Pharma Pvt Ltd

Далі - Франція, Швейцарія та Великобританія, по 4 компанії: 

Французькі Sanofi-Aventis, Servier, BEAUFOUR IPSEN, Besins Healthcare

Швейцарські Roche, Novartis, Sandoz, Octapharma (спільно з Австрією)

Британські GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Reckitt Benckiser Group PLC, Eisai Europe Limited 

Також на ринку РФ залишись 3 італійські фармацевтичні компанії: Recordati, Zambon, Alfasigma S.p.A.

По 2 компанії - з Японії (Takeda та Astellas Pharma Inc.), Чехії (PRO.MED.CS Praha a.s., Zentiva), Румунії (Rompharm та Biotehnos), Ірландії (Aspen Pharma Ireland Ltd та BioMarin), Латвії (Grindeks, Olainfarm AS)

Ізраїльська компанія Teva, словенська KRKA, угорська Gedeon Richter, данська Novo Nordisk, болгарська Sopharm, боснійська Bosnalijek, канадська PharmaMed, хорватська Belupo та бельгійська UCB.

Більшість з фармацевтичних компаній, що залишись сплачувати податки на території країни-агресора, припинили будь-які інвестиції в економіку РФ та клінічні випробування в ній. 

Як пояснюють представники фармацевтичного бізнесу, вони частково обмежили постачання деяких ліків до Росії, але, згідно з нормами міжнародного права, ці обмеження не поширюються на ліки, необхідні хворим на рак чи діабет та низку інших медикаментів.

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  • Японія наклала санкції на 25 росіян і 81 російську компанію.
  • Канада запровадила нові санкції проти Росії.
  • США ввели санкції проти депутатів Держдуми РФ, очільника Сбербанку і 48 російських оборонних компаній.
  • Нагадаємо, Захід вилазить з теплої ванни: Росія - бензоколонка і мавпа з гранатою. НАТО має поставити Путіна на місце, - Клімкін

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РНБО
фармацевтика
компанії
санкції проти Росії
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