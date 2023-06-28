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Бойові дельфіни окупантів та вступ до великого контрнаступу. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
28 червня, 2023 середа
21:40
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Росія розширює співпрацю з Іраном, використовує бойових дельфінів, а Україна робить вступ до великого контрнаступу

Ситуація на фронті та допомога від партнерів

Основні військові резерви України, включаючи більшість бригад підготовлених на Заході, ще не залучені до бойових дій. Все, що відбувається на полі бою, - це лише вступ до великого контрнаступу. Так міністр оборони Олексій Резніков у інтерв’ю FT прокоментував заяви про “повільний” український контрнаступ. Насправді ця “повільність” існує лише в публікаціях, бо українське військо зараз атакує російську лінію оборони на різних ділянках, аби змусити РФ активувати, перекидати і витрачати свої резерви, витрачати свої сили і сточувати наступальний і оборонний потенціал. Росія не може визначити, де буде основний удар, а він буде і у визначений час.

Наші військові продовжують просуватися і на сході, і на півдні. Для кожної ділянки фронту є своя тактика і свої підходи.

ЗСУ зачистили західний берег каналу “Сіверський Донець - Донбас” біля Курдюмівки зі значними втратами для противника. Це на південь від Бахмуту, де навколо російських військ кільце стискається все більше і більше. У 28 бригаді відзначали, що це важливий успіх, оскільки вони змогли пробити оборону, яку ворог готував місяцями. Наш штурм зайняв півтора дня, але йому передувала ретельна підготовка.

Наш поступ на лінії фронту триває, як і закордонна допомога. Було оголошено про пакет від США. Нам передаються БМП Bradley й 25 БТР Stryker, значна кількість протитанкової зброї, боєприпасів, артилерії. Те, що нам вкрай потрібно для наступальних дій. Литва нам придбала дві пускові системи NASAMS, які через три місяці будуть передані Україні. Є і сили, і озброєння, аби знищувати ворога і цей поступ має зберігатися і надалі.

nasams


Фото: NASAMS

Зміни в Укроборонпромі

Сьогодні був замінений керівник концерну “Укроборонпром” - замість Юрія Гусєва призначений 31-річний Герман Сметанін. Гусєв написав прощальну колонку в УП, де він казав про те, що за час війни вдалося збільшити обсяги виробництва, побудовані нові логістичні шляхи забезпечення, вдалося розгорнути серійне виготовлення нових видів озброєнь. Якщо все так добре, то навіщо змінювати такого ефективного менеджера?

Новим гендиректором Укроборонпрому став Герман Сметанін

Фото: facebook.com/german.smetanin

Воєнний аналітик Валентин Бадрак заявив, що цьогоріч потужно почали працювати Мінцифри та Міноборони. Перше відомство створило систему заохочення для розробників та виробників безпілотників, почало працювати з системою РЕБ, створило систему комунікацій Brave1. Міноборони створило систему прискорення і рішення щодо передачі технологій в експлуатацію, як там кажуть, будуть прийматися не за два роки, а за 45 днів. Аутсайдером в цьому процесі завжди був Укроборонпром. Справа не в Гусєві, бо він виконавець.

За словами Бадрака, попередня влада принципово не хотіла займатися Укроборонпромом та промисловістю, а президент Зеленський до 2022 року це робив через нерозуміння. Укроборонпром до сьогоднішнього дня не працював. Спочатку його усунули як керівний центр від виконання обов’язків і передали. А потім УОП мав реформувати сам себе. Жодна команда сама себе б не реформувала. Вони спокійно жили, бо величезні кошти на зарплати надавали КБ “Луч”, відриваючи від ракетної програми. Також ДП “Антонов” не фінансував виробництво літаків, а віддавав гроші, які заробляла авіакомпанія. І спецекспортери. Ніхто нікого реформувати не збирався.

Аналітик додає, що зараз прийшов міністр з питань стратегічної промисловості Камишин. Це сталося через те, що президент Зеленський зіткнувся з двома речами. Перше - шалена залежність від західних озброєнь і неможливість використовувати їх, як хотілось би. Друге - це шалений дефіцит боєприпасів. Тому Мінцифри та Міноборони почали працювати й тепер - Мінстратегпром. Фактично, це міністерство може вперше вийти на арену. Тому що від Уруського до Рябікіна тривала стагнація відомства і нічого не було зроблено.

Україна підписала три нові угоди з турецьким виробником Baykar

Фото: Канал міністра стратегічної промисловості Олександра Камишина (він третій зліва)

Бадрак вважає, що перед Мінстратегпромом стоять три величезні завдання. Перше - вивести авіапром зі структури відомства і зробити все для розвитку галузі. Друге - вивести ракетне виробництво і ракетну програму, щоб вона розвивалася незалежно від Укроборонпрому. Третє - це перетворення Укроборонпрому на акціонерні товариства, створити більш гучну структуру, щоб вона працювала. Це можна зробити до кінця року. Команда Камишіна і Сметаніна має шанс щось зробити.  

Співпраця Ірану та РФ розширюється

Зараз РФ намагається розширити власні можливості у постачанні озброєнь до своїх частин. У мережі з’явилось фото з російських позицій, де були чи китайські, чи іранські боєприпаси. Китайські снаряди були поставлені до Ірану, певний час вони там зберігалися. Потім в Ірані були вироблені додаткові заряди до цих снарядів і потім це доставили у РФ. Таким чином викристалізувався ще один напрямок співпраці Ірану та Росії. Ми не знаємо про якість цих боєприпасів. Канал співпраці між країнами розширюється.

Ексзаступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко заявив, що багато постачання йде з Ірану у РФ морем. Найбільш ймовірно, що частина цих товарів - військового призначення. На його думку, можливо, що якісь вантажі завозять через Сирію. У Каспійському морі єдина країна, яка нас підтримує - Азербайджан і немає поки змоги перевіряти вантажі з Ірану до Росії. Риженко не виключив проведення якоїсь операції. Є світова практика, коли якась місцевість оголошується зоною ембарго - проводиться огляд суден. Для цього потрібен мандат ООН - у цьому випадку це фактично неможливо, бо Росія є постійним членом Радбезу.  Він вважає, що потрібно прослідкувати, як ці країни отримують технології для БПЛА та ракет, зокрема плати для наведення.

Бойові дельфіни Чорноморського флоту РФ

Риженко сказав, що бойові дельфіни почали використовуватися у 1970-х роках для боротьби з підводними силами й засобами. Зокрема, диверсантами на воді чи під нею наближаються до пункту базування з метою диверсії. Дельфіни можуть бачити людину, підводний об’єкт дуже далеко під водою. Він додав, що зараз з’являються високотехнологічні радари зі штучним інтелектом, які наближаються за характеристики до дельфінів. У Росії таких технологій немає. Після того, як Україна застосувала морські дрони, росіяни зрозуміли, що судна в бухті Севастополя дуже вразливі. Для того, щоб не заходили дрони чи інші об’єкти під водою вони зробили фізичний захист. Дельфіни фактично можуть виявляти підводних плавців - диверсантів. У 80-ті роки на дельфіна кріпився спеціальний прилад. Росіяни відновили свої можливості та зараз, коли стало небезпечно, вони їх активізували, бо технічних засобів немає. Десь є до десятка дельфінів.

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