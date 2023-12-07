Перший візит Ердогана за шість років: Греція і Туреччина підписали декларацію про добросусідство

Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini.

Греція і Туреччина визнають, що поглиблення співпраці між країнами сприятиме процвітанню у регіоні на користь і грецького, і турецького суспільства, та декларують наміри посилювати двосторонню співпрацю і активізувати взаємні візити.

Обидві сторони обіцяють утримуватися від заяв та кроків, що можуть нашкодити миру і стабільності у регіоні, та що у разі суперечок будуть намагатися вирішувати їх через прямі консультації або іншим способом за взаємним рішенням, як передбачено Статутом ООН.

Візит Ердогана до Афін для підписання документа став першим його приїздом до Греції за шість років.

Між країнами, які обоє є членами НАТО, в останні роки неодноразово спалахувала напруженість через територіальні суперечки в Середземномор'ї та проблему Кіпру, частково окупованого турецькими силами. Часом вони виливались у конкретні погрози Афінам з боку Анкари.

Після переобрання прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса влітку цього року лідери говорили про намір перезавантажити відносини.

Що відомо про відносини Туреччини і Греції

Греко-турецькі відносини у своїй історії супроводжуються взаємною ворожнечею та нетривалими періодами примирення від часу, коли Грецька республіка здобула незалежність 1821 року від Османської імперії. Відтоді дві країни воювали одна проти одної п'ять разів: у греко-турецькій війні 1897 року, у Першій та Другій Балканських війнах, Першій світовій війні та греко-турецькій війні 1919 - 1922 років.

Від 1970 року у відносинах між двома державами з'явились нові спірні питання, які стосуються розмежування водного простору Егейського моря та повітряного простору над ним, про статус численних островів в ньому. Туреччина вже кілька років ставить під сумнів правильність розподілу водного кордону між державами.

Також Ердоган сумнівається в Лозаннському договорі від 1923 року, згідно з яким більша частина островів східної частини Егейського моря належить Греції (навіть ті, які розташовані недалеко від Туреччини).

У червні 2022 року президент Туреччини висловив попередження Греції, закликав її демілітаризувати острови в Егейському морі і заявив, що "не жартує" з цим застереженням. Згодом він наголосив, що провокаційні дії Греції є неприпустимими та кидають виклик НАТО.

У вересні того ж року турецька влада звинуватила Грецію у перекиданні бронетехніки на острови Егейського моря з невоєнним статусом.

Пізніше, у грудні, Ердоган заявив, що нові балістичні ракети Tayfun можуть досягти столиці Греції.

Також повідомлялося, що в Брюсселі відбулися таємні переговори між Грецією та Туреччиною за посередництва Німеччини.

Про візит Ердогана в Афіни стало відомо 6 грудня. Зазначалося, що це перший візит Ердогана до Греції з 2017 року і другий візит президента Туреччини за останні 70 років.