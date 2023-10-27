Після відповіді Ізраїля ХАМАСу, Захід повинен змінити позицію щодо ударів України по території РФ, - Огризко

Про це розповів дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в етері Еспресо.

"Ізраїль фактично почав цю операцію, вона проводиться точково та успішно. Кротячі нори, які терористи викопували впродовж останніх років і через які вони постачали все необхідне терористам, для того, щоб вони вчинили жахливу бійню 7 жовтня, руйнуються потужними бронебійними бомбами. Вони роблять з цих тунелей могили для терористів, які в них знаходиться, і це правильно. Я думаю, що так потрібно подивитись з тими, хто вчиняє звірство. А це власне те, що роблять росіяни в Україні, і відповідь тут має бути абсолютно тотожною", - повідомив Огризко.

Нам не треба боятися пояснювати нашим західним партнерам, що не знищивши умовний аеропорт за 200 км від кордону з Україною, ми не зможемо гарантувати безпеку української території, зазначив дипломат.

"Якщо ми толеруємо те, що вони використовують всі свої можливості і лише обороняємося, то ми ніколи не переможемо. Якщо Захід хоче, щоб ми перемогли РФ, то ми повинні знищувати російські аеродроми, бази та техніку. Захід має визначитись чи він за перемогу України чи за РФ. Від цього політичного рішення залежать всі практичні рішення", - підкреслив Огризко.

Якщо ми отримаємо ракети, які мають дальність польоту близько 300 км, окупантам доведеться відсувати свої аеродроми значно далі, а це покращить ефективність роботи наших Сил, зауважив Огризко.

"Я дуже сподіваюсь, що надавши перші ракети ATACMS і беручи до уваги обнадійливі заяви, можна сподіватися, що наступними будуть ракетами, які літатимуть на 300 км. І саме застосування таких ракет по об'єктах всередині РФ означатиме, що їм доведеться відсувати свої аеродроми значно далі, вглиб території. Тоді на час підльоту буде йти значно більше часу і наші Сили ППО будуть готові до відсічі. Тут є очевидна логіка, про яку ми повинні говорити", - резюмував Огризко.