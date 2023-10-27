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Головна Війна з Росією Після відповіді Ізраїля ХАМАСу, Захід повинен змінити позицію щодо ударів України по території РФ, - Огризко
Ексклюзив

Після відповіді Ізраїля ХАМАСу, Захід повинен змінити позицію щодо ударів України по території РФ, - Огризко

27 жовтня, 2023 п'ятниця
22:46
Війна з Росією Володимир Огризко

Якщо Захід хоче, щоб Україна перемогла РФ, ми повинні відповідати окупантам так, як відповідає Ізраїль ХАМАСу, і Захід це повинен прийняти

Про це розповів дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко в етері Еспресо.

"Ізраїль фактично почав цю операцію, вона проводиться точково та успішно. Кротячі нори, які терористи викопували впродовж останніх років і через які вони постачали все необхідне терористам, для того, щоб вони вчинили жахливу бійню 7 жовтня, руйнуються потужними бронебійними бомбами. Вони роблять з цих тунелей могили для терористів, які в них знаходиться, і це правильно. Я думаю, що так потрібно подивитись з тими, хто вчиняє звірство. А це власне те, що роблять росіяни в Україні, і відповідь тут має бути абсолютно тотожною", - повідомив Огризко.

Нам не треба боятися пояснювати нашим західним партнерам, що не знищивши умовний аеропорт за 200 км від кордону з Україною, ми не зможемо гарантувати безпеку української території, зазначив дипломат.

"Якщо ми толеруємо те, що вони використовують всі свої можливості і лише обороняємося, то ми ніколи не переможемо. Якщо Захід хоче, щоб ми перемогли РФ, то ми повинні знищувати російські аеродроми, бази та техніку. Захід має визначитись чи він за перемогу України чи за РФ. Від цього політичного рішення залежать всі практичні рішення", - підкреслив Огризко.

Якщо ми отримаємо ракети, які мають дальність польоту близько 300 км, окупантам доведеться відсувати свої аеродроми значно далі, а це покращить ефективність роботи наших Сил, зауважив Огризко.

"Я дуже сподіваюсь, що надавши перші ракети ATACMS і беручи до уваги обнадійливі заяви, можна сподіватися, що наступними будуть ракетами, які літатимуть на 300 км. І саме застосування таких ракет по об'єктах всередині РФ означатиме, що їм доведеться відсувати свої аеродроми значно далі, вглиб території. Тоді на час підльоту буде йти значно більше часу і наші Сили ППО будуть готові до відсічі. Тут є очевидна логіка, про яку ми повинні говорити", - резюмував Огризко.

  • У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому. 

  • Згодом Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS, а президент України Володимир Зеленський – їх застосування проти російських військ.

  • Пізніше стало відомо, що Україна отримала від  США близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

  • Російський диктатор Володимир Путін назвав постачання Україні ракет ATACMS помилкою США і зазначив, що це створює додаткову загрозу для РФ.

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі, а Міноборони США наголосило, що ракети ATACMS мають застосовуватися виключно в межах суверенної української території. 

  • 26 жовтня журналістка "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе, посилаючись на слова високопосадовця Генштабу ЗСУ повідомила, що Україна отримає від союзників нові ракети дальністю 300 кілометрів у січні. Партнери запевнили, що темпи постачання зброї не зменшаться.

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Хамас
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