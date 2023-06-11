Представники МКС разом з українськими прокурорами відвідали затоплену Антонівку та Херсон

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

За його словами, ситуація наразі є дуже складною, оскільки під водою опинилися цілі населені пункти та райони міста Херсон. Також затоплено низку небезпечних об'єктів, серед яких щонайменше три кладовища, термінали зберігання нафтопродуктів, сміттєзвалища. Крім того, у річку Дніпро та в Чорне море потрапили 450 тонн турбінного мастила.

"Ми переконані - все це вчинено агресором навмисно. Всі пам’ятають, що Росія використовувала зиму як зброю війни, створюючи неможливі для життя умови для мирних українців. Тепер вона використовує руйнівну силу води як зброю проти людей та всього живого", - написав Костін.

У зв'язку з цим у перші години після катастрофи було розпочато розслідування та документування злочину на Каховській ГЕС. Для цього було зібрано безпрецедентну за чисельністю групу прокурорів, до якої увійшли 172 прокурори з чотирьох обласних прокуратур, Спеціалізованої екологічної прокуратури та Департаменту протидії злочинам.

Також було зібрано міжвідомчу слідчу групу. До її складу увійшли 285 слідчих СБУ на Нацполіції з кількох регіонів і центрального апарату.

Долучено також і провідних світових експертів. Зокрема колеги з Міжнародного кримінального суду відвідали з українськими прокурорами затоплені Антонівку та Херсон.

Костін додав, що українська сторона повністю готова до співпраці й надає всі необхідні докази та інформацію, щоб Офіс Прокурора МКС мав можливість провести незалежне та об'єктивне розслідування.

"Це не просто запит України та українців. Це розслідування матиме надзвичайне значення для безпеки в усьому світі. Адже не дарма подібні злочини проти всього живого називають злочинами проти людяності", - підсумував Костін.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Внаслідок цього, на вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області були зруйновані і затоплені мости й городи. У середу, 7 червня, підтоплення трималися у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води зріс до 102 см.

У п'ятницю, 9 червня, у Миколаєві продовжили слідкувати за рівнем води в акваторії. Повідомлялося, що за ніч рівень води у місті знизився на 2 см, а вранці ще на 3 см.

Зранку 10 червня повідомлялося, що в акваторії Миколаєва рівень води становить 88 сантиметрів. В акваторії Миколаєва станом на вечір суботи, 10 червня, рівень води становить 84 сантиметрів.

За ніч рівень води на Херсонщині та у Миколаєві, що зазнали підтоплень внаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС, знизився. Водночас повідомили, що в Чорному морі різко знизилась солоність води.

11 червня стало відомо, що внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС підтоплено щонайменше 46 населених пунктів, безвісти зниклими вважаються 35 жителів, є й діти.