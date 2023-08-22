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Прогрес вражає: єврокомісар Сінкявічюс оцінив кроки України на шляху до ЄС

22 серпня, 2023 вiвторок
02:41
Суспільство Україна Євросоюз

На сьогодні прогрес України щодо виконання умови для вступу до Європейського союзу вражає, але попереду багато роботи, зокрема й щодо імплементації ухвалених законів

Про це заявив єврокомісар Віргініюс Сінкявічюс, повідомляє LRT.

"Сьогодні прогрес вражає, тому що давайте не будемо забувати, що першочерговим завданням України є, звісно, перемога, припинення війни, повернення своїх територій, і водночас вона успішно проводить реформи", — заявив він.

Сінкявічюс додав, що ті реформи, які вже були проведені, що стосуються судової системи та свободи ЗМІ, "дуже важливі, майже фундаментальні, як клей, який скріплює ЄС".

Єврокомісар заявив, що подальший прогрес, особливо в царині корупції та закону про олігархів, — це набагато складніші процеси, які займуть більше часу.

"Єврокомісія обіцяє представити повну комплексну оцінку на початку жовтня, представити оновлені рекомендації Україні, і я не сумніваюся, що, з огляду на те, як зараз діє український уряд, вони постараються реалізувати їх досить швидко", — заявив Сінкявічюс.

Чиновник додав, що недостатньо просто поставити галочку навпроти ухваленого закону, необхідна його реалізація.

"І Єврокомісія також буде оцінювати виконання цих законів, щоб переконатися, що вони виконані", — заявив він.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Нині Україна має виконати сім вимог Єврокомісії, поставлених у червні 2022 року, необхідних для збереження статусу кандидата:

  • завершити реформу добору суддів Конституційного суду;
  • продовжити судову реформу, включно з перевіркою доброчесності членів Вищої Ради правосуддя (ВРП) та провести добір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС);
  • продовжити боротьбу з корупцією, призначити голів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ);
  • продовжити боротьбу з відмиванням коштів та правоохоронну реформу;
  • боротися із впливом олігархів;
  • привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
  • внести зміни в законодавство про національні меншини.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також зазначив, що Україна налаштована вступити до Євросоюзу раніше, ніж до НАТО, і перемовини щодо членства планує розпочати до кінця поточного року.

19 червня за даними іноЗМІ стало відомо, що Україна, за оцінкою Європейської комісії, виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі, водночас у Брюсселі відзначають прогрес, досягнутий попри повномасштабну війну РФ.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті з нагоди Дня Конституції запропонував на обговорення п'ять пунктів Української доктрини.  

Верховна Рада ухвалила закон про уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна Рада планує до 1 вересня 2023 року ухвалити всі необхідні для перемовин щодо вступу України в Європейський Союз закони.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

Світ
Вступ в ЄС
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