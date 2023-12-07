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"Путін їх любить": Стівен Кінг засудив республіканців через блокування допомоги Україні

7 грудня, 2023 четвер
19:23
Культура Стівен Кінг

Американський письменник Стівен Кінг, який підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії, засудив представників Республіканської партії, які заблокували законопроєкт щодо допомоги Україні на голосуванні у сенаті США

Про це він написав у соцмережі Х.

"Республіканці блокують допомогу Україні. Путін їх любить", - написав Кінг.

Нагадаємо, 7 грудня сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Підтримка України Стівена Кінга

"Король жахів" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну неодноразово висловлювався на підтримку українців, засуджуючи дії російських окупантів.

31 березня 2022 року Стівен Кінг звернувся до президента РФ, де заявив, що "Україна спустошить його скарбницю і знекровить тебе". Пізніше він заявив, що Путін недооцінив Україну.

У кінці травня Кінг закликав світ продовжувати економічний тиск на Росію. Також він наголосив Росії, що вони мають справу не з болонкою, а з росомахою.

28 червня 2022 року він засудив ракетний удар РФ по кременчуцькому торговому центру.

На початку вересня американський письменник Стівен Кінг підтримав наступ ЗСУ.

Згодом у жовтні американський письменник від імені всього світу звернувся до Росії та порадив "забиратися з України". Він назвав вишенькою на торті заяви РФ про те, що підрив Кримського мосту - тероризм, після вторгнення в Україну.

31 грудня 2022 року Кінг поділився, що його найзаповітнішим бажанням на новий рік є мир в Україні.

У квітні 2023 року відомий американський письменник вкотре підтримав Україну і закликав не піддаватись на спокусу легкого миру. "Бережіть Україну у своїх серцях і думках. Не підтримуйте миротворців (умиротворителів), які хочуть залишити їх позаду", - написав він.

США
допомога Україні
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