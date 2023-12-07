"Путін їх любить": Стівен Кінг засудив республіканців через блокування допомоги Україні
Американський письменник Стівен Кінг, який підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії, засудив представників Республіканської партії, які заблокували законопроєкт щодо допомоги Україні на голосуванні у сенаті США
Про це він написав у соцмережі Х.
"Республіканці блокують допомогу Україні. Путін їх любить", - написав Кінг.
Нагадаємо, 7 грудня сенат США провалив процедурне голосування за початок роботи над законодавством про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.
Підтримка України Стівена Кінга
"Король жахів" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну неодноразово висловлювався на підтримку українців, засуджуючи дії російських окупантів.
31 березня 2022 року Стівен Кінг звернувся до президента РФ, де заявив, що "Україна спустошить його скарбницю і знекровить тебе". Пізніше він заявив, що Путін недооцінив Україну.
У кінці травня Кінг закликав світ продовжувати економічний тиск на Росію. Також він наголосив Росії, що вони мають справу не з болонкою, а з росомахою.
28 червня 2022 року він засудив ракетний удар РФ по кременчуцькому торговому центру.
На початку вересня американський письменник Стівен Кінг підтримав наступ ЗСУ.
Згодом у жовтні американський письменник від імені всього світу звернувся до Росії та порадив "забиратися з України". Він назвав вишенькою на торті заяви РФ про те, що підрив Кримського мосту - тероризм, після вторгнення в Україну.
31 грудня 2022 року Кінг поділився, що його найзаповітнішим бажанням на новий рік є мир в Україні.
У квітні 2023 року відомий американський письменник вкотре підтримав Україну і закликав не піддаватись на спокусу легкого миру. "Бережіть Україну у своїх серцях і думках. Не підтримуйте миротворців (умиротворителів), які хочуть залишити їх позаду", - написав він.
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