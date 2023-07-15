Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Путін висловив невдоволення президенту ПАР, що вимоги Росії у зерновій угоді не виконали

Путін висловив невдоволення президенту ПАР, що вимоги Росії у зерновій угоді не виконали

15 липня, 2023 субота
18:04
Світ путін путлер

У суботу, 15 липня, президенти Росії та Південно-Африканської Республіки обговорили мирний план африканських країн щодо припинення війни в Україні та зернову угоду. Володимир Путін висловив невдоволення Сирілу Рамафосі про те, що його вимоги не виконали

Про це пише Sky News.

Оскільки дія чорноморської зернової угоди має завершитися 17 липня, Росія та Україна мають домовитися про продовження її дії. Однак під час розмови з президентом ПАР Путін знову заявив, що його вимоги не були виконані.

Зазначається, що зернова угода забезпечує безпечний коридор для експорту українського зерна через Чорне море до країн, що розвиваються. За словами прихильників угоди, вона допомагає знизити ціни на продовольство в африканських країнах.

Проте Путін відкидає продовження угоди на тій підставі, що Захід повинен усунути перешкоди для експорту російського продовольства та добрив.

Путін також відкинув спробу, здійснену минулого місяця делегацією африканських лідерів, включаючи президента Рамафосу, домогтися домовленості між Україною та Росією щодо "заходів зміцнення довіри", оскільки вони базувалися на принципі відновлення міжнародно визнаних кордонів України.

Південна Африка виробила менш чіткий підхід до війни, ніж Захід чи такі ключові союзники Росії, як Білорусь. 

Що відомо про зернову угоду

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо між Росією та ООН й Україною та ООН за посередництва Туреччини в липні 2022 року у Стамбулі. Потім її кілька разів продовжували.

У січні Мінінфраструктури заявило, що внаслідок дій росіян у Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства. Окупанти гальмують інспекцію суден, які вивозять зерно до країн третього світу.

У березні 2023 року РФ повідомила учасникам угоди про продовження угоди лише на 60 днів замість 120. Термін цих домовленостей спливав 18 травня. Для її продовження окупанти вимагали:

  • перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT
  • поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування
  • скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів
  • відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса"
  • розблокування закордонних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

17 травня дію зернової угоди було продовжено на 60 днів. Вимоги росіян не задовольнили.

5 червня у РФ заявили, що не бачать перспектив продовження угоди в липні, а 22 червня у МЗС України зазначили, що не бачать готовності росіян продовжувати зернову ініціативу. Сумніви в продовженні зернової угоди 4 липня озвучили й у Великій Британії.

ООН і Туреччина виступили посередниками між Росією й Україною щодо укладання зернової угоди, щоб допомогти пом'якшити глобальну продовольчу кризу, яка загострилася через вторгнення РФ і блокаду українських портів. 

5 липня в ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду". А президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив 8 липня, що його країна веде роботу над продовженням зернової угоди на два роки. 

Згодом, 12 липня, Ердоган заявив, що отримав від Путіна пропозиції щодо продовження зернової угоди. Цього ж дня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Путіну продовжити "зернову угоду" в обмін на перепідключення Россільгоспбанку до SWIFT. Кремль вимагав цього раніше.

13 липня Путін оголосив про те, що Росія продовжить зернову угоду тоді, коли буде виконано зобов'язання перед нею, але ЄС проти підключення Россільгоспбанку до SWIFT, як того раніше вимагали у Кремлі.

У п'ятницю, 14 липня, президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що президент Росії Володимир Путін погоджується з його думкою щодо продовження дії зернової угоди. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував цю заяву.

Україна
Росія
Володимир Путін
Африка
зерно
Читайте також:
внутрішні переселенці
15 липня, 2023 субота
Переселенці, які перебувають за кордоном без вагомих причин, не отримуватимуть виплати від держави
Валерій Залужний
14 липня, 2023 п'ятниця
Залужний про звільнення Криму: "Зроблю, щойно матиму ресурси. Мені начхати - ніхто мене не зупинить"
Сергій Лавров
14 липня, 2023 п'ятниця
Лавров на саміті ASEAN агресивно відреагував на заклик Борреля вивести війська РФ з України
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 40.88
    Продаж 41.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
15 липня
23:56
війна проти Росії ЗСУ
ЗСУ ліквідували командира російської розвідувальної бригади
23:48
вибух
У Сумах прогриміли вибухи. Тривогу не оголошували
22:49
У річці втопився 9-річний хлопчик
На Київщині у річці втопився 9-річний хлопчик
22:30
Оновлено
сирени
В Україні оголошували масштабну тривогу: у Запоріжжі прогримів вибух
22:26
Омськ, пожежа
В Омську загорілась житлова 5-поверхівка. Евакуйовано десятки росіян
21:46
Бен Воллес
Британський міністр оборони Воллес восени може піти з посади, - BBC
21:35
Оновлено
Ліонель Мессі
Клуб Бекхема оголосив про трансфер Мессі
21:29
Андрій Ярмоленко, "Динамо"
Ярмоленко заявив, що заради "Динамо" відмовив командам з елітних ліг Європи
21:12
ППО збила 3 російських безпілотники на Херсонщині
ППО збила 3 російських безпілотники на Херсонщині
21:08
Павел Коваль прибув на фронт й долучився до передачі техніки ЗСУ
Польський депутат Коваль прибув на фронт й долучився до передачі техніки ЗСУ
20:47
Джеймс Кемерон
Кемерон заявив, що не зніматиме фільм про затонулий батискаф "Титан"
20:42
Ексклюзив
Микола Княжицький
Програму підтримки розвитку української мови необхідно ухвалити, - Княжицький
20:42
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
"Мені допомагає молитва": Ломаченко розповів, як бореться зі страхом
20:35
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Звільнення Бахмута стане тригером вибуху в російській військово-політичній верхівці, - Піонтковський
20:20
Маркета Вондроушова
Кривдниця Світоліної Вондроушова перемогла Жабер у фіналі Вімблдону
20:04
окупанти, орки
Росіяни намагаються створити власні "судові органи" на тимчасово окупованих територіях
20:03
Ексклюзив
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу - політичний хижак: ті, хто грають за його правилами, завжди програють, - ізраїльський політолог Зайден
20:03
Ексклюзив
Метью Брайза
Гарантією безпеки для України було б те, що США знищать армію РФ у разі застосування нею ядерної зброї, - дипломат Брайза
20:00
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Діти, літо, війна
19:50
лісові пожежі в Іспанії
На іспанському острові Ла-Пальма палають ліси: евакуювали понад 500 людей
19:36
Оновлено
в Італії страйкують аеропорти
В Італії страйкують аеропорти: 250 тисяч пасажирів змушені чекати
19:34
Ексклюзив
путін
Цілі Путіна у війні вже спрямовані на його виживання, - дипломат Брайза
19:03
окупанти Маріуполь
У Запорізькій області окупанти вивезли 200 пацієнтів психоневрологічного інтернату для розміщення своїх поранених, - Генштаб
18:54
британія україна
Велика Британія підготувала 18 тисяч українських піхотинців за час повномасштабного вторгнення РФ
18:52
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу терміново госпіталізували, - ЗМІ
18:21
Оновлено
Маргарита Симоньян та Ксенія Собчак
ФСБ заявляє, що запобігла замахам на Симоньян та Собчак
18:14
Міноборони поставило "на озброєння" нові моделі бронежилетів та шоломів для українських захисників
В Україні тестують бронежилети для жінок-військовослужбовиць
18:09
Огляд
Еліна Світоліна
Світоліна та Кіченок запалили на Вімблдоні, а Усик зібрався у президенти: огляд подій українського спорту за тиждень
18:05
OPINION
Володимир В'ятрович
Про націогенез і будівництво держави
17:34
Ексклюзив
американський дипломат Метью Брайза
Не пообіцяти Україні на саміті вступ до НАТО після війни було стратегічною помилкою, - дипломат Брайза
17:32
на фото: наслідки російського обстрілу по селищу Степногірське на Запоріжжі
Росіяни вдарили по Степногірському на Запоріжжі, є постраждалі
17:09
нафта танкер корабель
У серпні Росія скоротить експорт нафти, - Reuters
17:02
укриття
В Одесі обстежили 1300 об’єктів подвійного призначення, 340 з них можна використовувати як укриття
16:50
Фестиваль Холодний Яр 2023
На Черкащині почався фестиваль "Холодний Яр - 2023"
16:30
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Україна буде в НАТО після перемоги у війні і Альянс зробить все, що цю перемогу наблизити, - Піонтковський
16:29
внутрішні переселенці
Переселенці, які перебувають за кордоном без вагомих причин, не отримуватимуть виплати від держави
16:11
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют 15 липня: євро дорожчає
16:07
Оновлено
Володимир Зеленський та Юн Сок Ель
В Україну з неанонсованим візитом прибув президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
16:02
OPINION
Дмитро Снєгирьов
НАЗК внесло китайських виробників відеокамер для дронів до "блеклиста": чим це шкодить армії
15:52
виставка з роботами українських митців на тему війни
У Відні відкрили виставку з роботами українських митців на тему війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV