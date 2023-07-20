Про це в ефірі Еспресо заявив незалежний військовий оглядач, провідний білоруський експерт з питань оборони та військово-промислового комплексу Олександр Алєсін.

"Одна із цілей перекидання ПВК Вагнера до Білорусі - створення напруги на кордоні з Україною. Щоб відволікти якомога більше резервів України, які потрібні під час контрнаступу, щоб вони застрягли на кордоні і не допомагали контрнаступу. Крім цього є бажання нервувати і Польщу, і країни Балтії", - сказав він.

Алєсін додав, що недавно було оголошено, що ССО Білорусі проведуть спільні навчання з вагнерівцями на полігонах під Брестом.

"Вважаю, що це акт інформаційної війни - це відповідь Польщі за ворожу позицію щодо Білорусі. Справа до гарячої війни, я думаю, не дійде. Білорусь воювати з НАТО не хоче. Це і загроза військової поразки, і втрата економічних вигод, які Білорусь отримує не вступаючи війну, а постачаючи до РФ товари військового та подвійного призначення", - підсумував експерт.