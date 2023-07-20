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ПВК Вагнера перекинули до Білорусі, зокрема, для створення напруги на кордоні з Україною, - білоруський військовий експерт Алєсін

20 липня, 2023 четвер
16:02
Війна з Росією ПВК Вагнер

ПВК Вагнера перекинули до Білорусі, щоб створювати напругу на кордоні з Україною та нервувати країну НАТО - Польщу і країни Балтії

Про це в ефірі Еспресо заявив незалежний військовий оглядач, провідний білоруський експерт з питань оборони та військово-промислового комплексу Олександр Алєсін.

"Одна із цілей перекидання ПВК Вагнера до Білорусі - створення напруги на кордоні з Україною. Щоб відволікти якомога більше резервів України, які потрібні під час контрнаступу, щоб вони застрягли на кордоні і не допомагали контрнаступу. Крім цього є бажання нервувати і Польщу, і країни Балтії", - сказав він.

Алєсін додав, що недавно було оголошено, що ССО Білорусі проведуть спільні навчання з вагнерівцями на полігонах під Брестом.

"Вважаю, що це акт інформаційної війни - це відповідь Польщі за ворожу позицію щодо Білорусі. Справа до гарячої війни, я думаю, не дійде. Білорусь воювати з НАТО не хоче. Це і загроза військової поразки, і втрата економічних вигод, які Білорусь отримує не вступаючи війну, а постачаючи до РФ товари військового та подвійного призначення", - підсумував експерт.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці 15 липня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера.

Вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

20 липня стало відомо, що до Білорусі прибула ще одна колона з бійцями ПВК Вагнера, яка стала дев'ятою з моменту введення найманців на територію країни, пише Беларускі Гаюн. 

Станом на ранок 20 липня найманці з приватної військової компанії Вагнера продовжують прибувати до Білорусі, проте не становлять загрози для України.

У Центрі національного спротиву повідомили, що у Гомельській області Білорусі сталася сутичка між найманцями ПВК Вагнера та місцевими прикордонниками.

Білорусь
Вагнергейт
Військові новини
Євген Пригожин
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