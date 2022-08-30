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Головна Статті Ракети HARM розчищають небо для роботи нашої авіації, а на Півдні ЗСУ влучають по ворожих цілях так гучно, що наслідки видно навіть з космосу. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Ракети HARM розчищають небо для роботи нашої авіації, а на Півдні ЗСУ влучають по ворожих цілях так гучно, що наслідки видно навіть з космосу. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
30 серпня, 2022 вiвторок
22:07
Статті Сергій Згурець

Зараз ЗСУ продовжують наступальні дії в районі Херсону, випалюючи позиції РФ масованим вогнем

У військових підсумках дня про те, що Повітряні сили України сьогодні вперше показали цікаві подробиці застосування МіГ-29 з американськими ракетами, а також будемо говорити про бойові дії на Півдні очима американців і наших експертів у межах можливого.

Протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM працюють з МіГ-29

Командування Повітряних сил України сьогодні вперше показало відео з пусками американських протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM з винищувача МіГ-29. У дописі до цього відео йдеться, що воно присвячене українському пілоту Євгену Лисенку, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня.

Щодо технічної сторони цього відео, то на ньому продемонстрований унікальний симбіоз сучасних технологій і креативних рішень. Тому що ці американські ракети HARM нам передаються у пакетах американської військової допомоги й Україна стала першою країною, де літаки радянського виробництва набули нових можливостей коштом американських технологій.

Ракети HARM були створені для літаків західного виробництва, аби знищувати радянські зенітно-ракетні комплекси та РЛС (радіолокаційна станція - ред.), які випромінюють електронні сигнали. У випадку з українськими винищувачами МіГ-29, для установлення ракет HARM був використаний перехідний пілон, пристрій між крилом і ракетою, в який запаковано все необхідне устаткування для того, щоб ракета перед стартом була підготовлена для пусків по ворожих цілях. Начебто все просто, але насправді це потребувало низки непростих рішень, які були реалізовані у надзвичайно короткі строки. Йшлося про декілька тижнів такої виснажливої, але ефективної роботи й сьогодні ми маємо новий зразок озброєння.

Зараз МіГ-29 використовуються для ударів по заздалегідь визначених цілях на полі бою. Пілот має піднятися для виконання стрільби на певну висоту і здійснити пуск, а далі HARM, який має дальність польоту у 150 км, самостійно шукає необхідну працюючу РЛС і знищує її на полі бою. Якщо РЛС ворога раптом перестала працювати, то у цьому не існує проблеми, тому що ракета знищує ворожий об‘єкт за координатами, які попередньо визначаються перед пуском.

HARM зараз мають такий вплив на ворога, як і HIMARS. Тому, що знищена значна кількість ворожих ЗРК (зенітний ракетний комплекс - ред.) і це розчищає небо для роботи вже нашої авіації над ворожими позиціями.

Додам ще одну подробицю, що найближчим часом таких винищувачів МіГ-29 у Повітряних сил України стане більше. Свою обіцянку передати Україні свої винищувачі МіГ-29 виконає Словаччина, яка пару днів тому провела церемонію прощання зі своїми ексрадянськими літаками. Країна має таких дев‘ять та два учбово-тренувальних літаки, тобто 11 літаків, які зможуть посилити потенціал наших повітряних сил. І ці літаки будуть наймолодшими й найновішими винищувачами у складі Повітряних сил України й головне те, що буде збільшена кількість боєздатних літаків, за що треба дякувати Словаччині, яка раніше передала нам комплекс С-300, що знищує повітряні цілі та літаки противника.

Ситуація на Півдні

А тепер спустимося на землю й одразу на Південь, до якого зараз прикута головна увага, проте офіційні речники закликають зберігати режим тиші.

До речі, сьогодні у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ про бойові дії на Херсонському напрямку ані слова. Втім наша авіація, артилерія і далекобійні засоби влучають у цілі гучно і наслідки видно навіть з космосу. Зараз ЗСУ продовжують наступальні дії в районі Херсону, випалюючи позиції РФ масованим вогнем.

ОК "Південь" зранку повідомляло, що були завдані удари по 13 пунктах управління ворога у Херсонському, Бериславському і Каховському районах, тобто на всьому плацдармі рашистів на Правобережжі. Також були знищені склади боєприпасів, які знаходяться у глибині позицій противника. Удари також завдавалися і по транспортних артеріях — це мости через Дніпро, які з‘єднують правий і лівий берег у районі Херсона та Нової Каховки.

Сьогодні після 16.00 з‘явилося відео нових влучень по Антонівському автомобільному мосту. Під мостом ворог намагався будувати додаткову переправу з барж, було вже збудовано 600 метрів — це дві третини від загальної дистанції. Сподіваюся, нові удари зруйнували цю російську споруду.

Також через Антонівський залізничний міст противник перекинув трубопровід, пальне з якого підвозиться паливозаправниками та прокачується насосними станціями для російської військової техніки, яка потерпає від браку палива на Правобережжі. Думаю, що наш вогневий контроль буде поширений і на це російське ноу-хау.

На інфографіці - можливість оцінки ударів, які здійснює українська артилерія та авіація по ворожих позиціях з поєднанням двох ресурсів — це ресурс Deep State, який у поєднанні з ресурсом NASA під назвою Firevs, що використовується для аналізу пожеж у лісах, а також використовується і для аналізу ударів по позиціях противника. Впродовж дня удари завдавалися майже по всій глибині противника. Жовті точки визначають удари, які були вчора здійснені по ворожих позиціях.



Вночі відбувся брифінг у Пентагоні, де один з офіційних речників відповідав на питання про активність ЗСУ поблизу Херсона. Він сказав, що спостерігається зростання кінетичної активності у місті та навколо нього. Також додав, що співвідношення між українськими й російськими військами у набагато кращій кількості, з точки зору паритету, на Півдні у порівнянні зі Східною частиною фронту, але проведення атаки потребує більшої кількості сил, ніж оборона. Представник Пентагону не захотів додавати більше деталей, сказав що в найближчі 24-36 годин буде більше ясності. Отже, чекаємо.

Ситуація на фронтах

Сіверськ — Соледар — Бахмут залишається лінією для виснажування російських ресурсів. Росіяни намагаються здійснювати штурмові обмежені дії, але поки не мають того успіху, на який розраховують.

Також гарячою залишається ділянка навколо Донецька — це наступи у зоні Мар’янки, Авдіївки, Пісок. Ворог використовує свою відпрацьовану практику вогневого валу, притискаючи нашу лінію оборони.

Ситуація на Півдні примушує ворога змінювати свою тактику з точки зору перекидання сил і наявність наших резервів забезпечить нам стабільну ситуацію на всіх ділянках фронту, навіть там де ворог намагається використовувати тактику вогневого валу і перевагу в артилерії та боєприпасах, яка зберігається на окремих ділянках.

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