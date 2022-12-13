РФ готова перекинути частину ресурсу, щоб тримати напругу довколо Косова, - експертка-балканістка
Росія готова витрачати частину свого ресурсу з України до Сербії, щоб підтримувати конфлікт довкола частково визнаного Косова та хвилювати Європу
Про це в ефірі Еспресо заявила експертка-балканістка Марія Гелетій.
"Я думаю, що Росія готова перекинути навіть частину ресурсу, щоб підтримувати цей конфлікт. Принаймні на достатньому рівні, щоб хвилювати Європу. Бо Балкани у центрі Європи практично і це дуже близько до кордонів ЄС", - зазначила вона.
Гелетій наголосила, що Росія раніше постачала озброєння Сербії і отже, у сербів є певна зброя.
"Велику війну вони можливо не зможуть вести, але й самі Балкани не є такими великими як Україна - там не потрібно так багато ресурсу. Я думаю, що цього ресурсу достатньо, щоб тримати напругу в регіоні", - додала експертка.
Водночас Гелетій зазначила, що обидві сторони хочуть інтеграції в ЄС.
"Одна з причин розхитування ситуації - намір Косова подати заявку на членство в ЄС, Сербія не хоч визнавати незалежності Косова. У них в конституції закладено, що Косово - це частина Сербії", - підсумувала вона.
- Нагадаємо, 31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією припинила їхню діяльність.
- 1 серпня стало відомо, що в Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів. Згодом на кордоні Косово та Сербії зникли всі барикади й відновився рух.
- 6 липня ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах, на яких дійшли компромісу.
- 1 вересня стало відомо, що Сербія скасувала процедуру видачі своїх документів косоварам після домовленостей, досягнутих з Приштиною за посередництва ЄС.
- 8 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг лідерів Сербії та Косово від односторонніх дій, які можуть викликати подальшу ескалацію в регіоні.
- Вже 10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах Півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліцейський патруль 8 грудня.
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