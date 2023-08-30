Рідні військовополонених і зниклих безвісти провели в Києві акцію на підтримку захисників
У середу, 30 серпня сім'ї та друзі військовополонених і українських воїнів, місце перебування яких нині невідоме, зібралися на мирну акцію у День зниклих безвісти
Про це з місця події розповіла кореспондентка Еспресо.TV Валерія Пашко.
На Майдані Незалежності зібралися кілька сотень родичів, які організували ходу на підтримку українських захисників, яких немає поруч в особливий пам’ятний день, коли відзначають по всьому світі, як День зниклих безвісти.
Валерія розповіла, що рідні та друзі зʼїхалися до столиці з усіх регіонів.
Фото: Валерія Пашко
Після Майдану мирна акція продовжилася на Європейській площі, а згодом поблизу Офісу президента України Володимира Зеленського.
Читайте також: Представник ГУР Юсов: про умовного Путіна, загрозу з Білорусі (нині її немає) та 47 обмінів полоненими. Перша частина
Сім'ї військових, що нині перебувають у полоні, та безвісти зниклих нарікають на роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста, який не має доступу до заручників у Росії, а також за бездіяльність.
Фото: Валерія Пашко
За інформацією джерел Еспресо, після рішення президента Туреччини щодо повернення додому командирів "Азову", переговори з Росією про обмін полоненими значно ускладнилися. Відбуваються здебільшого так звані польові обміни, які здійснюються відразу після здачі в полон обома сторонами.
Обмін полоненими з Росією
6 липня Україна повернула з полону 45 людей. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона.
7 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка на Донеччині.
12 липня Україні вдалося повернути тіла 19 людей, які загинули в російському полоні.
Крім того, у п'ятницю, 4 серпня, додому повернули тіла ще 44 загиблих українських військовослужбовців.
22 серпня в Україні ініціювали створення змішаних медичних комісій за участі представників нейтральних країн. Таке рішення допоможе проводити обмін українських полонених, а російській стороні – повертати своїх військових.Цього ж дня Росія повернула тіла 12 українських захисників, підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебували у полоні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що залучення третьої країни для звільнення цивільних з російського полону дасть можливість використовувати "дипломатію маятника".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.6Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе