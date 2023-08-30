Рідні військовополонених і зниклих безвісти провели в Києві акцію на підтримку захисників

Про це з місця події розповіла кореспондентка Еспресо.TV Валерія Пашко.

На Майдані Незалежності зібралися кілька сотень родичів, які організували ходу на підтримку українських захисників, яких немає поруч в особливий пам’ятний день, коли відзначають по всьому світі, як День зниклих безвісти.

Валерія розповіла, що рідні та друзі зʼїхалися до столиці з усіх регіонів.

Фото: Валерія Пашко

Після Майдану мирна акція продовжилася на Європейській площі, а згодом поблизу Офісу президента України Володимира Зеленського.

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Сім'ї військових, що нині перебувають у полоні, та безвісти зниклих нарікають на роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста, який не має доступу до заручників у Росії, а також за бездіяльність.

Фото: Валерія Пашко

За інформацією джерел Еспресо, після рішення президента Туреччини щодо повернення додому командирів "Азову", переговори з Росією про обмін полоненими значно ускладнилися. Відбуваються здебільшого так звані польові обміни, які здійснюються відразу після здачі в полон обома сторонами.

Обмін полоненими з Росією

6 липня Україна повернула з полону 45 людей. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона.

7 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив що Україні вдалося ідентифікувати більшість тіл військовополонених, які загинули внаслідок російського теракту у селищі Оленівка на Донеччині.

12 липня Україні вдалося повернути тіла 19 людей, які загинули в російському полоні.

Крім того, у п'ятницю, 4 серпня, додому повернули тіла ще 44 загиблих українських військовослужбовців.

22 серпня в Україні ініціювали створення змішаних медичних комісій за участі представників нейтральних країн. Таке рішення допоможе проводити обмін українських полонених, а російській стороні – повертати своїх військових.Цього ж дня Росія повернула тіла 12 українських захисників, підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебували у полоні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що залучення третьої країни для звільнення цивільних з російського полону дасть можливість використовувати "дипломатію маятника".