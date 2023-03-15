Росія заявила, що знайшла на нафтопроводі "Дружба" вибухівку, яку скинули з дронів
На перекачувальній станції нафтопроводу "Дружба" в Брянській області, нібито, виявили вибухові пристрої, який скинули з безпілотників
Про це інформує росЗМІ з посиланням на заяву представника компанії "Транснафта" Ігоря Дьоміна.
Російська Транснафта стверджує, що виявила вибухові пристрої на перекачувальній станції "Новозибков" трубопроводу "Дружба" в Брянській області.
Дьомін припускає скидання вибухівки з дронів на територію підприємства.
Повідомляється, що станція не перекачує нафту, тому "метою атаки було вбивство людей". Проте, ніхто не постраждав, проводяться слідчі дії.
- 1 грудня 2022 року стало відомо, що країни Європейського Союзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.
- 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.
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