Про це інформує росЗМІ з посиланням на заяву представника компанії "Транснафта" Ігоря Дьоміна.

Російська Транснафта стверджує, що виявила вибухові пристрої на перекачувальній станції "Новозибков" трубопроводу "Дружба" в Брянській області.

Дьомін припускає скидання вибухівки з дронів на територію підприємства.

Повідомляється, що станція не перекачує нафту, тому "метою атаки було вбивство людей". Проте, ніхто не постраждав, проводяться слідчі дії.