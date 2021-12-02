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Саакашвілі привезли до суду: біля будівлі зібралися протестувальники

2 грудня, 2021 четвер
13:13
Суспільство Саакашвілі привезли до суду у Тбілісі

У четвер, 2 грудня, експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі привезли до Тбіліського міського суду з Горійського військового шпиталю для участі у судовому процесі

Про це повідомляє видання "Новости-Грузия".

За інформацією видання, раніше лікарі повідомляли, що стан здоров'я Саакашвілі задовільний і він готовий до участі в процесі. Експрезидента перевели до Горі з тюремної лікарні в ніч проти 20 листопада, після того, як на 50-й день голодування він потрапив до реанімації. За підсумками двох тижнів лікування політик повернувся до повноцінного харчування. Фахівці вказують, що у нього, як і раніше, відзначається загальна слабкість.

На 2 грудня призначене чергове засідання у "справі про піджаки", за яким Саакашвілі звинувачується у розтраті держкоштів. Процес відбувається на тлі акції протесту, організованої найбільшою опозиційною партією країни - "Єдиним національним рухом" (ЕНД).

Прибічники Саакашвілі почали збиратися біля суду з ранку. На місці встановлюють великий екран, на якому транслюватимуть виступ третього президента Грузії в суді.

Один із лідерів ЕНД Леван Хабеішвілі закликав поліцію не заважати проведенню акції.

"Тут зберуться тисячі наших співгромадян... Акція буде ненасильницькою. Нагадаю, що 29 листопада провокацію влаштувала сама поліція. Спочатку вони розпочали протистояння з журналістами, потім із мирними учасниками акції, десятки активістів було затримано. Сподіваюся, що сьогодні хоча б не буде провокацій", - сказав Хабеішвілі.

Адвокати Саакашвілі заявляють, що він збирається виголосити "важливу промову".

Довідка: Слідство у "справі про піджаки" триває майже 8 років. Справу кваліфікували за ст. 182 Кримінального кодексу Грузії, яка стосується розтрати бюджетних коштів у великих розмірах та передбачає позбавлення волі від 7 до 11 років. 

Йдеться про розтрату понад 8,8 млн ларі у період з вересня 2009 року до лютого 2013 року. Як стверджує прокуратура, ця сума передбачає витрати Саакашвілі на відпочинок у фешенебельних готелях та курортах, візити до косметологічних клінік та придбання одягу. У списку фігурують придбані в Лондоні сім піджаків і кашемірове спортивне пальто на суму $28,6 тис., а також два костюми ручної роботи на суму $4,6 тис.

Михайло Саакашвілі заявляв про абсурдність звинувачень і говорив, що уряд партії "Грузинська мрія" завів цю справу лише для того, щоб підірвати його імідж борця з корупцією. У серпні 2014 року за дорученням сім'ї Саакашвілі піджаки та пальто колишнього грузинського лідера кур'єром доставили до канцелярії уряду. Посилку адресували засновнику "Грузинської мрії" Бідзіні Іванішвілі, але особисті речі третього президента Грузії направили до бюро знахідок. Пізніше їх виставили у президентській бібліотеці у Тбілісі. 

  • Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
  • 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
  • 8 листопада Мехеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
  • 20 листопада Міхеїл Саакашвілі припинив голодування після переведення з тюремної лікарні до військового шпиталю.
  • 25 листопада лікар заявив, що стан здоров'я Міхеїла Саакашвілі задовільний.
  • 29 листопада відбувся судовий процес над Міхеілом Саакашвілі у справі про розгін мітингу в 2007 році та розгром офісу телекомпанії "Імеді".
  • Посол США у Грузії Келлі Дегнан закликала прихильників експрезидента висловлювати свою позицію виключно мирними методами.
  • 29 листопада біля будівлі, де відбувся суд над Саакашвілі, сталися сутички між поліцейськими та активістами.
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