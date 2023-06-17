Про це повідомило агентство Reuters.

Стало відомо, що Блінкен, який прибуде до Пекіна в неділю, 18 червня, з візитом найвищого рівня як представник адміністрації президента Джо Байдена, обговорив двосторонні відносини, відносини між Китаєм і Південною Кореєю та Північною Кореєю під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Південної Кореї Пак Джин в суботу.

Повідомляється, що Блінкен і Пак рішуче засудили те, що вони вважають неодноразовими провокаціями Північної Кореї, і погодилися, що США, Південна Корея і Японія повинні продовжувати закликати Китай відігравати конструктивну роль в Раді Безпеки ООН з питань денуклеаризації. Проте, у заяві не міститься жодних подробиць.

Додається, що американські чиновники не очікують, що поїздка Блінкена до Китаю, перша поїздка держсекретаря за останні п'ять років, призведе до прориву у відносинах між Вашингтоном і Пекіном. У п'ятницю Блінкен заявив, що метою поїздки було налагодження "відкритих і повноважних" комунікацій.

Що відомо про конфлікт Китаю та США

Конфлікт між Китаєм та США є складним і багатоаспектним. Він включає торговельні спори, змагання за глобальне лідерство у технологіях та впливи, розбіжності у поглядах на права людини та демократію, а також напруженості у регіоні Південно-Китайського моря.

8 травня Reuters написали, що Сполучені Штати Америки та Китай заявили, що прагнуть стабілізувати китайсько-американські відносини після глибокого їх заморожування.

11 травня радник з національної безпеки США Джейк Салліван провів зустріч з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором офісу Комісії у закордонних справах Ван I. Пізніше США підписали нову Угоду про співпрацю у сфері оборони з Папуа-Новою Гвінеєю на тлі зусиль Вашингтона щодо протистояння експансії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

25 травня повідомлялося, що хакерська група Volt Typhoon, спонсорована Китаєм, здійснила кібератаку на американську критичну інфраструктуру в Гуамі. Після цього міністр оборони США Ллойд Остін хотів зустрітись з китайським колегою Лі Шанфу на щорічному безпековому форумі в Сінгапурі. Пекін відхилив прохання.

4 червня міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив, що конфлікт між КНР та США стане "катастрофою для світу", та наголосив, що його держава прагне до переговорів, а не конфронтації.