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США збили у своєму повітряному просторі невідомий об’єкт над Аляскою, – Білий дім

10 лютого, 2023 п'ятниця
22:26
Світ США

Американські військові за наказом президента США збили невідомий повітряний об'єкт над Аляскою

Про це повідомив у п’ятницю, 10 лютого, під час брифінгу в Вашингтоні координатор Ради Нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Так, президент був причетний до цього рішення. Він розпорядився це зробити за рекомендацією керівників Пентагону. Він хотів, щоб цей об’єкт збили, і вони це зробили, використавши винищувачі зі складу нашого Північного командування", - зазначив представник Білого дому.

Окрім цього, він також уточнив, що наразі вивчаються характеристики та можливі цілі, які міг переслідувати повітряний об’єкт на американській території. Кірбі також зазначив, що поки не встановлено, чи належить він державі, корпорації або є чиєюсь приватною власністю.

Зокрема представник Ради нацбезпеки США додав, що нерозпізнаний об’єкт був невеликого розміру – з легкову автівку. Пошук його уламків ускладнює те, що вони знаходяться в замерзлій воді.

  • 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
  • У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
  • Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
  • 10 лютого стало відомо, що китайська повітряна куля була здатна перехоплювати деякі види електронних повідомлень.
США
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