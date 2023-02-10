США збили у своєму повітряному просторі невідомий об’єкт над Аляскою, – Білий дім

Про це повідомив у п’ятницю, 10 лютого, під час брифінгу в Вашингтоні координатор Ради Нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Так, президент був причетний до цього рішення. Він розпорядився це зробити за рекомендацією керівників Пентагону. Він хотів, щоб цей об’єкт збили, і вони це зробили, використавши винищувачі зі складу нашого Північного командування", - зазначив представник Білого дому.

Окрім цього, він також уточнив, що наразі вивчаються характеристики та можливі цілі, які міг переслідувати повітряний об’єкт на американській території. Кірбі також зазначив, що поки не встановлено, чи належить він державі, корпорації або є чиєюсь приватною власністю.

Зокрема представник Ради нацбезпеки США додав, що нерозпізнаний об’єкт був невеликого розміру – з легкову автівку. Пошук його уламків ускладнює те, що вони знаходяться в замерзлій воді.