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Столтенберг готує зустріч з Ердоганом та Крістерссоном щодо вступу Швеції у НАТО

6 липня, 2023 четвер
19:37
Світ Швеція - НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що на переговорах за участі Туреччини, Швеції і Фінляндії у четвер досягли "гарного прогресу", та анонсував зустріч з Ердоганом і прем’єром Швеції у понеділок

Про це повідомляє "Європейська правда".

У спілкуванні зі ЗМІ після переговорів за участі трьох країн Столтенберг повідомив, що в понеділок 10 липня збирає на зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та прем’єра Швеції Ульфа Крістерссона.

Столтенберг повторив свою позицію про те, що Швеція вже виконала свої зобов’язання за тристороннім меморандумом, укладеним між Анкарою, Стокгольмом і Гельсінкі минулого літа.

"Причина, чому ми зустрічалися і чому я скликаю зустріч у понеділок, – щоби вирішити розбіжності, які ще є, між тим, що Швеція вже зробила, і розумінням Туреччини щодо того, якою мірою Швеція виконала умови меморандуму… На сьогоднішній зустрічі ми досягли гарного прогресу. Позитивне рішення на саміті НАТО наступного тижня – абсолютно можливе. Ми усі погоджуємося, що завершення вступу Швеції має статися якнайшвидше", – сказав генсек НАТО.

"Що можливо, і чого ми прагнемо – це позитивне рішення на саміті, коли Туреччина дасть сигнал, що готова ратифікувати (вступ Швеції. – Ред.). … Але ратифікація в парламенті Туреччини не станеться раніше понеділка. Але ми можемо отримати важливі політичні рішення. І для того, щоб це сталося, ми будемо інтенсивно працювати від цього моменту і до понеділка", – додав він.

Очільник МЗС Швеції, коментуючи зустріч, теж заявив, що сторони "досягли прогресу".

"Процес рухається, і ми будемо інтенсивно працювати у наступні дні, щоби стати членами НАТО. Ми сподіваємося на позитивне оголошення наступного тижня. Але це рішення Туреччини", – цитує його слова SVT.

  • У 2022 році після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО, але зіткнулися з неочікуваними запереченнями з боку Туреччини.
  • Після вступу Фінляндії в НАТО Байден закликав Туреччину й Угорщину ратифікувати заявку Швеції.
  • 20 квітня міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем висловив сподівання, що його країна зможе приєднатися до НАТО до саміту Альянсу в липні, такої ж думки очільник Пентагону Ллойд Остін.
  • 14 червня США заблокували продаж HIMARS Угорщині через перешкоджання вступу Швеції до НАТО.
  • 4 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина "не відступить" від своєї позиції проти вступу Швеції до НАТО, поки не будуть виконані всі її "вимоги".
  • Цього ж дня Зеленський скоординував із прем’єром Швеції зусилля з наближення членства країн у НАТО.
  • 5 липня США закликали Туреччину й Угорщину якнайшвидше схвалити членство Швеції в НАТО, оскільки ця країна виконала всі вимоги та зобов’язання.

Швеція
Туреччина
Єнс Столтенберг
вступ до НАТО
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