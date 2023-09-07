Стратегічний експерт розповів, як можна розв'язати проблему зернового коридору з вигодою для ООН, НАТО і Туреччини

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У мене є ідея, як для Чорного моря ми могли б вирішити питання щодо зернового коридору. Вона полягає у тому, що НАТО укладає угоду з Туреччиною про проведення миротворчої конвойної операції в інтересах країн африканського та азійського регіонів. І Туреччина тимчасово знімає у морі конвенції Монтре (конвенція, що відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, була прийнята на Конференції про режим Чорноморських проток у 1936 році в місті Монтре, Швейцарія - ред.) для цього угруповання НАТО. До того ж це угруповання не діє в інтересах України чи Росії, а виключно в інтересах безпеки судноплавства. Тобто виходить, що і НАТО, і ООН, і Туреччина могли б мати преференції (перевага - ред.) від цього", - зауважив капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України.

Андрій Риженко додав, що з імплементацією подібних рішень (виконання - ред.) зазвичай починаються серйозні проблеми.

Що відомо про зустріч Ердогана та Путіна

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках чорноморської ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

2 серпня повідомлялося про те, що країни Південної Африки намагаються переконати Росію повернутися до переговорів щодо угоди про безпечний експорт зерна з портів Чорного моря, від якої вона відмовиласяв липні.

9 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі" і закликав західні країни "виконати обіцянки".

18 серпня стало відомо, що Росія, Туреччина та Катар імовірно готують нову зернову угоду без України.

20 серпня стало відомо, що Туреччина працює над тим, щоб відновити експорт сільськогосподарської продукції з України, адже розірвання "зернової угоди" може призвести до глобальних наслідків, а ціна на зерно у світі піднялася на 15%.

29 серпня у партії Ердогана підтвердили його зустріч з Путіним у Сочі.

31 серпня у Москві, напередодні зустрічі Ердогана та Путіна, зустрілись очільники МЗС Туреччини та РФ. Вони обговорили "зернову угоду" та шляхи досягнення миру в Україні.

3 вересня стало відомо, що однією з тем обговорення Ердогана та Путіна стане обмін полоненими.

4 вересня Ердоган за підсумками зустрічі з Путіним висловив сподівання на досягнення в короткі терміни домовленості щодо чорноморської зернової ініціативи.