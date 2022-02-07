Суд переніс обрання запобіжного заходу нардепу-"слузі" Кузьміних на 8 лютого

Про це вона повідомила в коментарі "Укрінформу".



“Засідання щодо Кузьміних відклали на завтра, на 9:45”, - зазначила вона.



Довідка: За інформацією слідства, восени 2021 року представнику приватної компанії сказали, що якщо та планує постачати медичне обладнання лікарням Житомирщини, це необхідно узгодити із Сергієм Кузьміних. Нардеп обіцяв забезпечити перемогу в тендерах із закупівлі обладнання за державний кошт.



Першою такою установою стала лікарня №2 ім. В. П. Павлусенка, для якої закупили обладнання на 40 млн грн. Кузьміних запросив у приватної компанії 30% від сум договорів, укладених із лікарнею. Він вважав ці гроші також гарантією майбутньої співпраці із закупівель обладнання для інших лікарень Житомирщини.



Слідчі встановили, що нардеп планував вимагати гроші й щодо інших договорів, зокрема на постачання МРТ (30% від 37,499 млн грн - 11,25 млн. грн) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (30% від 1,19 млн грн - 398,33 тис. грн).

Нагадаємо, що 28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги Народу" Сергію Кузьміних, якого детективи НАБУ затримали на хабарі 28 січня.

Нардеп від партії "Слуга Народу" Сергій Кузьміних проігнорував три виклики до прокуратури.

НАБУ опублікувало фрагменти матеріалів у справі депутата фракції "Слуга Народу" Сергія Кузьміних, якого підозрюють в отриманні понад півмільйона грн хабаря.

Нардеп від партії "Слуга Народу" Сергій Кузьміних попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена.

Національне антикорупційне бюро України опублікувало повістку про виклик народного депутата Сергія Кузьміних, якого викрили на хабарі у понад пів мільйона грн, та оголосило його у розшук.

Сергій Кузьміних заявив, що не отримував повістку на допит в НАБУ.

7 лютого НАБУ і САП затримали нардепа-"слугу" Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн хабаря.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb