Суд переніс обрання запобіжного заходу нардепу-"слузі" Кузьміних на 8 лютого
Речниця ВАКС Олеся Чемерис повідомила, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу України Сергію Кузьміних на 8 лютого
Про це вона повідомила в коментарі "Укрінформу".
“Засідання щодо Кузьміних відклали на завтра, на 9:45”, - зазначила вона.
Довідка: За інформацією слідства, восени 2021 року представнику приватної компанії сказали, що якщо та планує постачати медичне обладнання лікарням Житомирщини, це необхідно узгодити із Сергієм Кузьміних. Нардеп обіцяв забезпечити перемогу в тендерах із закупівлі обладнання за державний кошт.
Першою такою установою стала лікарня №2 ім. В. П. Павлусенка, для якої закупили обладнання на 40 млн грн. Кузьміних запросив у приватної компанії 30% від сум договорів, укладених із лікарнею. Він вважав ці гроші також гарантією майбутньої співпраці із закупівель обладнання для інших лікарень Житомирщини.
Слідчі встановили, що нардеп планував вимагати гроші й щодо інших договорів, зокрема на постачання МРТ (30% від 37,499 млн грн - 11,25 млн. грн) та лапароскопічного набору для хірургічних процедур (30% від 1,19 млн грн - 398,33 тис. грн).
- Нагадаємо, що 28 січня детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали народного депутата від "Слуги Народу" Сергія Кузьміних.
- Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги Народу" Сергію Кузьміних, якого детективи НАБУ затримали на хабарі 28 січня.
- Нардеп від партії "Слуга Народу" Сергій Кузьміних проігнорував три виклики до прокуратури.
- НАБУ опублікувало фрагменти матеріалів у справі депутата фракції "Слуга Народу" Сергія Кузьміних, якого підозрюють в отриманні понад півмільйона грн хабаря.
- Нардеп від партії "Слуга Народу" Сергій Кузьміних попросив тимчасово виключити його з числа членів фракції з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена.
- Національне антикорупційне бюро України опублікувало повістку про виклик народного депутата Сергія Кузьміних, якого викрили на хабарі у понад пів мільйона грн, та оголосило його у розшук.
- Сергій Кузьміних заявив, що не отримував повістку на допит в НАБУ.
- 7 лютого НАБУ і САП затримали нардепа-"слугу" Кузьміних за підозрою в одержанні 558 тис. грн хабаря.
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