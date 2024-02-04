"Харків запізнився з дерусифікацією. Російські ракети на Пушкінській сприяли перейменуванню", - депутатка облради Куц

Про це вона розповіла в ранковому етері Еспресо.

"Харків дуже запізнився і з декомунізацією, і з деколонізацією, і з дерусифікацією. І 26 січня у нас було на засіданні Харківської міської ради 65 вулиць перейменовано, але ще близько 400 вулиць чекають свого перейменування. Знаєте, яка маса була перейменована - назви в честь якихось російських міст - цього було занадто багато", - пояснює депутатка.

Куц нагадала, що колишня вулиця Пушкінська нині названа ім’ям Григорія Сковороди, а вул. Ромена Роллана тепер має назву на честь Леся Курбаса. Водночас у Харкові залишається станція метро названа на честь російського письменника Олександра Пушкіна.

"Члени ради Харківської просвіти в п'ятницю, 2 лютого, пройшлися вулицею колишньою Пушкінською. У нас були буклетики про Сковороди, дуже цікаві буклети. Ставлення людей було таке: молодь, приблизно ця вікова група, досить приємно сталася, вони брали буклети в руки, казали: ми знаємо, що перейменували, раді, а коли метро перейменують. Люди, я б сказала, середнього віку 45-60 років більшість буклетиків брали. Такий замір суспільної думки, але в цілому більшість сприйняли нормально, чекають перейменування станції метро "Пушкінська". Я вам скажу, що ракети по Пушкінській сприяли тому, щоб швидше її переназвали", - підсумувала депутатка Харківської обласної ради.

Що передувало

17 жовтня 2020 року Геннадій Труханов заявив, що міська комісія прийняла рішення повернути проспекту Небесної Сотні стару назву - маршала Жукова.

7 листопада 2020 року Труханов оголосив в Одесі жалобний день у зв'язку зі смертю Жванецького.

26 серпня 2021 року "Європейська Солідарність" відстояла назву проспекту Небесної Сотні в суді.

1 травня 2022 року табличку з пам'ятника "слава російської зброї", що на Приморському бульварі в Одесі, прибрали.

19 червня 2022 року міський голова Одеси Геннадій Труханов сказав, що не підтримує перейменування вулиці, названої на честь російського поета Олександра Пушкіна.

А 24 січня цьогоріч Терехов ініціював перейменування вулиці Пушкінської після останніх російських ударів по місту. Він пропонує назвати її на честь Григорія Сковороди.

25 січня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик наголосив, що питання зміни близько 60 назв, пов'язаних із Росією, має бути вирішене якнайшвидше, особливо після обстрілу вулиці Пушкінської, де зруйновано юридичну академію.

26 січня на позачерговій сесії Харківської міської ради було прийнято рішення про перейменування 65 вулиць, назви яких пов’язані з Росією та її союзниками.

Водночас активісти з "Деколонізації України" запропонували міському голові Харкова Ігорю Терехову перейменувати низку вулиць на честь Степана Бандери та Симони Петлюри.