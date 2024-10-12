Нардепка Южаніна розповіла, коли почне вираховуватися військовий збір за ставкою 5%

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Насамперед потрібно уточнити, що у зв'язку з прийняттям поправок у другому читанні закон набуде чинності після його оприлюднення. Це означає, що норма, яка говорила, якщо люди з 1 жовтня отримували доходи, наприклад аванс по заробітній платні, з якого було утримано тільки 1,5 %, то при повній виплаті заробітної плати мали б доутримати військовий збір. Так от, такого не буде. У результаті дуже багатьох поправок, зазначу, щоб усі розуміли: військовий збір із заробітної плати та інших доходів фізичних осіб буде вираховуватися за ставкою 5% лише після оприлюднення цього закону. Тобто після підписання і головою Верховної Ради, і президентом України", - зауважила народна депутатка.

За її словами, щодо фізичних осіб, які є підприємцями, то для них військовий збір буде діяти з 1 жовтня, це окрема норма, яка була й у першому читанні, і залишилася у прийнятому законі в цілому.

"Ретроспективно ще діє ставка 50% для банків, яка була підвищена з 1 січня 2024 року. Тобто буде зроблено перерахунок і доплачені ними 50% замість 25%. Крім того, ще є низка змін. Щодо того, коли люди відчують зменшення грошей у власних кишенях, то це залежатиме від того, як швидко блокуючі постанови будуть розглянуті у залі ВР, а також як швидко підпишуть ці норми голова парламенту та президент", - резюмувала Ніна Южаніна.

Що відомо про законопроєкт щодо підвищення податків

Нардеп Ярослав Железняк ще навесні повідомляв, що влада готується до підвищення ПДВ і військового збору.

22 липня очільник Мінфіну Сергій Марченко пояснив, що підвищення військового збору дасть змогу залучити додаткові 121,8 млрд грн для сектору безпеки й оборони. Міністр зазначив, що влада не розглядає підвищення ПДВ, позаяк це матиме негативні наслідки для добробуту українців, зокрема найуразливіших категорій. Марченко сказав, що підвищення цього податку автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові харчові продукти, як-от хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базові харчі може стати значним фінансовим тягарем, підкреслив він.

17 вересня Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про підвищення податків.

2 жовтня голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев заявив, що в Україні з урахуванням поточних потреб бюджету потрібно підвищувати не лише військовий збір, а й ПДВ.

4 жовтня Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до другого читання в парламенті законопроєкт про збільшення податків (№11416-д).