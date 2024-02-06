"Сором за "роботу" спецслужби": Малюська про стеження за журналістами Bihus.Info

Про це Малюська заявив у facebook.

"Передивився сюжет Bihus.Info: пишаюсь якістю розслідування журналістів, сором за "роботу" спецслужби", - написав він.

Міністр юстиції нагадав, що відповідно до закону про СБУ, контроль над спецслужбою здійснюють Верховна Рада, президент та прокуратура. На його думку, вони мають менш ніж добу, аби "показати правильну реакцію та зробити правильні меседжі", оскільки до України прикута увага міжнародних медіа.

"Президент перший крок зробив раніше, звільнивши керівника департаменту. Думаю потрібна оперативна реакція і комунікація усіх гілок влади. На мою думку, нам потрібно більше контролю за діями спецслужб всередині країни", - вказав Малюська.

Він додав, що у роботі на фронті та за кордоном, зокрема у РФ, спецслужби показали себе гарно і там їх "чіпати не варто".

Що відомо про скандал із Bihus.Info

16 січня в мережі з'явилося відео, на якому видно, що працівники Bihus.Info вживали наркотики на новорічному корпоративі. Засновник проєкту Денис Бігус заявив, що звільнив їх. Він також уточнив, що на відео – оператори, а журналісти наркотиків не вживали.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що прихована зйомка і тиск на медіа неприпустимі. За його словами, на цей інцидент мають звернути увагу правоохоронці.

Пізніше Денис Бігус додав, що за його співробітниками стежили близько року.

17 січня учасники Медіаруху заявили про системний тиск на журналістів і закликали президента Володимира Зеленського взяти на контроль розслідування злочинів проти медіа. Того ж дня СБУ відкрила провадження.

Згодом колишні співробітники проєкту Bihus.Info звернулися до Нацполіції через приховану відеозйомку та прослуховування. Правоохоронці зареєстрували провадження. На наступний день "Народна правда" видалила матеріал про Bihus.Info. Зазначається, що 16 січня саме цей канал почав поширювати відео зі стеженням за командою журналістів.

19 січня команда Bihus.Info заявила, що за їхніми даними до стеження було залучено щонайменше 30 людей.

Невдовзі Зеленський повідомив, що одразу після повідомлення про стеження за медійниками запрошував до себе голову Служби безпеки Василя Малюка. Президент наголосив, що інцидент слід ретельно розслідувати.

5 лютого розслідувачі Bihus.Info опублікували розслідування щодо стеження за ними. Завдяки відео з камер безпеки відпочинкового комплексу команда ідентифікувала, що стеження організував департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ. Спецслужба відповіла, що незалежні медіа є невіддільною складовою демократичного суспільства, а їх співробітники повинні діяти виключно на захист національних інтересів.