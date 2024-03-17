Французи в Одесі та на кордоні з Придністров'ям: Мельник про ймовірну реалізацію ініціативи Макрона
Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова розповів про практичну реалізацію ініціативи французького президента Емманюеля Макрона стосовно відправлення військ в Україну
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Макрон говорив про Одесу. Нагадаю, вразливість Одеси в тому, що там немає достатньо засобів ППО. Тоді чому б не обговорити з французькими партнерами можливість передислокації кількох підрозділів ППО? Не йдеться про захист військових цілей чи лінії фронту. Це для захисту цивільних жителів та інфраструктури Одеси. Також можемо говорити про застосування, наприклад, миротворчих або стабілізаційних сил на кордоні з Придністров'ям, де час від часу РФ намагається створити конфлікт. Сьогодні там також був доволі дивний вибух на території військової бази", - зазначив Мельник.
Якщо війська будуть направлені в Україну, це не будуть підрозділи, які безпосередньо братимуть участь у бойових діях саме на лінії зіткнення. Але у процесі обговорення можуть бути знайдені прийнятні варіанти, з погляду міжнародного права і того, як це можна обґрунтувати західним суспільствам і політикуму, зауважив він.
"Вперше Макрон заявив про це під час зібрання в Парижі. Його заява була просто вибухом. Ідея Макрона про відправлення іноземних військ в Україну виглядала провокаційною і зовсім неможливою. Перша реакція - тотальне несприйняття всіма учасниками, заперечення. Тепер вона в процесі обговорення, вже є підтримка. Мовляв, можливо це не така вже й провокаційна ідея", - пояснив він.
- За даними видання Le Monde, 21 лютого цього року Макрон заявив, що через напружену ситуацію в війні Росії проти України Франції доведеться відправити військових до України. "У будь-якому випадку, в найближчому році мені доведеться відправити частину своїх людей до Одеси", - сказав глава Франції.
- 26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрілися в Парижі, щоб обговорити загрози з боку російського президента Володимира Путіна. Після завершення конференції президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в майбутньому не слід виключати відправлення західних сухопутних військ для боротьби з російською агресією.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що деякі країни - члени НАТО та ЄС нібито обговорюють можливість відправлення своїх військ на територію України після підписання двосторонніх угод із Києвом.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери країн Альянсу заявили, що загальне рішення про відправлення військ в Україну не ухвалено, а в Росії назвали такий крок оголошенням війни.
- 29 лютого прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що західні лідери не повинні виключати можливість введення сухопутних військ в Україну.
- 4 березня Макрон заявив, що найближчим часом не надсилатиме свої війська в Україну, проте відкриває дебати щодо цього. 5 березня Макрон закликав союзників "не бути боягузами" щодо України та активізуватися. На його заклик відреагував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
- 14 березня Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ
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