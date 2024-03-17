Французи в Одесі та на кордоні з Придністров'ям: Мельник про ймовірну реалізацію ініціативи Макрона

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Макрон говорив про Одесу. Нагадаю, вразливість Одеси в тому, що там немає достатньо засобів ППО. Тоді чому б не обговорити з французькими партнерами можливість передислокації кількох підрозділів ППО? Не йдеться про захист військових цілей чи лінії фронту. Це для захисту цивільних жителів та інфраструктури Одеси. Також можемо говорити про застосування, наприклад, миротворчих або стабілізаційних сил на кордоні з Придністров'ям, де час від часу РФ намагається створити конфлікт. Сьогодні там також був доволі дивний вибух на території військової бази", - зазначив Мельник.

Якщо війська будуть направлені в Україну, це не будуть підрозділи, які безпосередньо братимуть участь у бойових діях саме на лінії зіткнення. Але у процесі обговорення можуть бути знайдені прийнятні варіанти, з погляду міжнародного права і того, як це можна обґрунтувати західним суспільствам і політикуму, зауважив він.

"Вперше Макрон заявив про це під час зібрання в Парижі. Його заява була просто вибухом. Ідея Макрона про відправлення іноземних військ в Україну виглядала провокаційною і зовсім неможливою. Перша реакція - тотальне несприйняття всіма учасниками, заперечення. Тепер вона в процесі обговорення, вже є підтримка. Мовляв, можливо це не така вже й провокаційна ідея", - пояснив він.