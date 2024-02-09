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"Хлопці, прокидайтеся": євродепутати звернулися до законодавців США щодо підтримки України у війні проти РФ

9 лютого, 2024 п'ятниця
09:43
Світ прапори України та США

8 лютого у Вашингтоні високопоставлені законодавці країн Північної Європи та Балтії висловили занепокоєння тим, що вони назвали відсутністю невідкладності та чіткої стратегії США щодо допомоги Україні

Про це повідомляє Reuters.

Законодавці заявили, що президент РФ Володимир Путін планує захопити більше європейських територій, якщо він переможе в Україні, підвищуючи небезпеку конфлікту НАТО, який спричинить величезні людські та економічні втрати.

"Хлопці, прокиньтеся. Чи готові ви перемогти ворога номер один, який поводиться як сучасний Гітлер?" - сказав голова комітету закордонних справ литовського парламенту Зігімантіс Павільоніс американським законодавцям.

Голови парламентських комітетів у закордонних справах з Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Данії, Ісландії та Норвегії виступили наприкінці дводенного візиту, щоб пришвидшити нову допомогу США.

Члени делегації сказали, що вони зустрічалися з представниками адміністрації та законодавцями, але в основному прагнули поговорити з республіканцями, які опираються новій допомозі. За їхніми словами, лише один скептично налаштований республіканський член палати представників погодився зустрітися з ними.

"Не було відчуття терміновості", - сказав латвійський парламентарій Ріхардс Колс, додавши, що "дивно", що деякі американські законодавці закликали європейців більше спілкуватися з громадянами США, щоб пояснити наслідки перемоги Росії.

Кілька членів делегації розкритикували президента США Джо Байдена за "протидію вступу України до НАТО та його стратегію "робити все можливе", щоб допомогти Києву".

Члени делегації зазначили, що неодноразово чули, що Європа робить недостатньо для допомоги Україні, а Колс назвав це хибним твердженням, яке "справді зіграло на руку Путіну" з розповідями про втому від війни.

"Усі наші країни за цією таблицею надали понад 1% ВВП військової допомоги Україні. США становлять на близько 0,3%", - сказав голова парламентського комітету у закордонних справах Естонії Марко Міхкельсон.

Росія значно збільшила свій військовий бюджет, її оборонна промисловість працює цілодобово, а Москва імпортує західні технології, попри міжнародні санкції, сказав Колс.

"Ми не повинні недооцінювати їхнє бажання пережити нас. Їм байдужі людські життя. Їм байдужа ціна. Ми повинні прокинутися", - додав він.

  • 31 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрівся зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном та іншими членами керівництва Конгресу, де обговорили підтримку України.
  • 1 лютого повідомлялося, що Майк Джонсон вважає, що програму національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики.
  • 3 лютого спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня відбудеться голосування за окремий пакет допомоги Ізраїлю на суму 17,6 млрд доларів без допомоги Україні.
  • 4 лютого на третьому щорічному саміті "Український тиждень", який відбувся у Вашингтоні, делегація країн Балтії закликала Конгрес США надати фінансування Україні.
  • 5 лютого адміністрація президента США Джо Байдена заявила про його плани накласти вето на законопроєкт щодо надання допомоги Ізраїлю, оскільки Білий дім вважає його неповним.
  • Президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу назвав Трампа головною проблемою надання допомоги Україні.
  • 6 лютого республіканці Палати представників Конгресу США не підтримали законопроєкт спікера Майка Джонсона про надання військової допомоги Ізраїлю без допомоги Україні.
  • Раніше Сенат США не проголосував за законопроєкт, який включає кошти для України, Ізраїлю, Тайваню, а також посилення безпеки кордону з Мексикою. Байден відреагував
  • Верхня палата Конгресу США – Сенат 8 лютого ухвалив процедурне рішення для розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню без питання кордону.
Теги:
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