"Хлопці, прокидайтеся": євродепутати звернулися до законодавців США щодо підтримки України у війні проти РФ

Про це повідомляє Reuters.

Законодавці заявили, що президент РФ Володимир Путін планує захопити більше європейських територій, якщо він переможе в Україні, підвищуючи небезпеку конфлікту НАТО, який спричинить величезні людські та економічні втрати.

"Хлопці, прокиньтеся. Чи готові ви перемогти ворога номер один, який поводиться як сучасний Гітлер?" - сказав голова комітету закордонних справ литовського парламенту Зігімантіс Павільоніс американським законодавцям.

Голови парламентських комітетів у закордонних справах з Латвії, Естонії, Литви, Швеції, Данії, Ісландії та Норвегії виступили наприкінці дводенного візиту, щоб пришвидшити нову допомогу США.

Члени делегації сказали, що вони зустрічалися з представниками адміністрації та законодавцями, але в основному прагнули поговорити з республіканцями, які опираються новій допомозі. За їхніми словами, лише один скептично налаштований республіканський член палати представників погодився зустрітися з ними.

"Не було відчуття терміновості", - сказав латвійський парламентарій Ріхардс Колс, додавши, що "дивно", що деякі американські законодавці закликали європейців більше спілкуватися з громадянами США, щоб пояснити наслідки перемоги Росії.

Кілька членів делегації розкритикували президента США Джо Байдена за "протидію вступу України до НАТО та його стратегію "робити все можливе", щоб допомогти Києву".

Члени делегації зазначили, що неодноразово чули, що Європа робить недостатньо для допомоги Україні, а Колс назвав це хибним твердженням, яке "справді зіграло на руку Путіну" з розповідями про втому від війни.

"Усі наші країни за цією таблицею надали понад 1% ВВП військової допомоги Україні. США становлять на близько 0,3%", - сказав голова парламентського комітету у закордонних справах Естонії Марко Міхкельсон.

Росія значно збільшила свій військовий бюджет, її оборонна промисловість працює цілодобово, а Москва імпортує західні технології, попри міжнародні санкції, сказав Колс.

"Ми не повинні недооцінювати їхнє бажання пережити нас. Їм байдужі людські життя. Їм байдужа ціна. Ми повинні прокинутися", - додав він.