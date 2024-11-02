Китай відчуває сильне невдоволення діями Північної Кореї, - дипломат Брайза

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Пекін відчуває сильне невдоволення діями Пхеньяна, який, окрім постачання зброї, тепер надсилає і військових для підтримки Росії у війні з Україною. Китаю комфортно співпрацювати з Росією у геостратегічному плані, намагаючись підірвати так звану міжнародну систему і створити виклики для Сполучених Штатів та їхніх союзників. Китай бачить співпрацю з Росією як необхідну ціну для досягнення цих цілей, що передбачає певний рівень підтримки. Проте Пекін не бажає подальшого розширення війни. Війна Росії проти України наочно продемонструвала, що Китай не бажає ескалації конфлікту до ядерного рівня і підтримує відновлення територіальної цілісності України", - зауважив дипломат.

За його словами, участь Північної Кореї на боці Росії викликає у Китаю серйозний дискомфорт, оскільки це може спонукати США та їхніх союзників у Східній Азії — зокрема Японію, Південну Корею, Австралію та Філіппіни — до більш рішучих дій, спрямованих на обмеження китайських амбіцій у регіоні.

"Таким чином, не страх перед Північною Кореєю та Китаєм, які можуть долучитися до російського вторгнення в Україну, спонукає США та їхніх союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для завдання більш серйозних ударів по території Росії. Як на мене, такий дозвіл, ймовірно, буде надано, але найперше у США повинні пройти вибори. Якщо переможе Дональд Трамп, невідомо, чи цей дозвіл взагалі нададуть. Однак якщо виграє Камала Гарріс, то, на мою думку, він уже не за горами, оскільки вона чітко заявляла про необхідність постачання летальної зброї з США і важливість перемоги України над Путіним. Але це лише мої припущення. Зрештою, я переконаний, що дозвіл на використання Україною західних ракет для завдання більш глибоких ударів по території Росії буде результатом переговорів. Я впевнений, що ми незабаром обговоримо це в контексті нещодавно оприлюдненого президентом Зеленським "Плану перемоги", який був представлений у Вашингтоні та в Європі", - резюмував Метью Брайза.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону.